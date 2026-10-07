Rosalía, reconocida con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026

Rosalía ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, según ha informado este miércoles 7 de octubre el Ministerio de Cultura, que otorga este galardón dotado con 30.000 euros para reconoer "la labor de una persona o entidad en el ámbito de los géneros que integran las músicas actuales".

El jurado ha valorado especialmente "la trascendencia artística de su disco LUX (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público". Tras popularizarse por fusionar flamenco y pop, en este álbum la catalana experimenta con la música clásica para reflexionar sobre lo místico y lo terrenal.

El fallo también destaca su "trayectoria de alcance internacional, caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

Del mismo modo, el jurado ha valorado especialmente "su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística". Una proyección global que ha quedado demostrada durante el LUX TOUR, una gira de conciertos que ha llevado a Rosalía por países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

El presidente del jurado ha sido Javier Monsalve Iglesias, director general de Artes Escénicas y Música, mientras el rol de vicepresidenta lo ha asumido Paz Santa Cecilia Aristu, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Los vocales han sido Ana Belén Faus Guijarro, subdirectora general de Música, Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y Antonio Serrano, último galardonado con este premio.

Antes de Rosalía, el Premio Nacional de Músicas Actuales lo han recibido Antonio Serrano (2025), Tulsa (2024), Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), Mala Rodríguez (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).