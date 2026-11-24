Hay encuentros entre artistas que, con el paso de los años, adquieren un significado completamente diferente. Es lo que ha ocurrido con RAYE y Rosalía, dos de las grandes figuras femeninas de la música internacional que constan como las más nominadas en los Grammy 2027.

Esta proyección internacional de la británica y la catalana ha hecho que los fans rescaten una imagen de ellas dos juntas hace ocho años, en dos momentos completamente distintos de sus respectivas carreras. Y la fotografía no tardó en hacerse viral.

La historia de la fotografía

Para encontrar el origen de esta historia que une a Rosalía y RAYE hace tantos años hay que viajar hasta octubre de 2018. Por aquel entonces, Rosalía se encontraba en plena promoción de El mal querer, el álbum que cambiaría para siempre su trayectoria y que se publicaría oficialmente el 2 de noviembre de ese mismo año.

El 17 de octubre la artista ofreció su primer concierto en Reino Unido, concretamente en la sala Village Underground, situada en el barrio londinense de Shoreditch. Un espectáculo promocional en el que presentó parte de aquel proyecto que estaba a punto de conquistar al público internacional.

Entre las personas que acudieron a aquella cita estaban RAYE y Rita Ora. Las dos artistas británicas se acercaron a descubrir en directo la propuesta de Rosalía y terminaron protagonizando una fotografía junto a ella que la propia catalana compartiría en sus redes sociales.

Mientras que Rosalía estaba a punto de experimentar un salto internacional gracias a El mal querer, RAYE, por su parte, todavía estaba vinculada a Polydor Records, una discográfica con la que atravesaba una complicada relación profesional. La cantante llevaba tiempo queriendo publicar su propia música sin conseguir la libertad creativa que buscaba, una situación que terminaría desembocando en su salida de la compañía en 2021.

Desde entonces, el recorrido de ambas ha sido extraordinario. Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas con mayor proyección internacional gracias a proyectos como Motomami y, posteriormente, LUX. RAYE, mientras tanto, consiguió recuperar el control de su carrera y publicar My 21st Century Blues en 2023, un álbum que supuso un punto de inflexión en su trayectoria y que incluía éxitos como Escapism.. Su reconocimiento se consolidó en 2024, cuando hizo historia en los BRIT Awards al conseguir seis galardones en una misma edición, y ahora busca volver a batir récords con 11 nominaciones en los Grammy 2027.

El deseo de RAYE de colaborar Rosalía

Este junte ha vuelto a provocar conversación cuando RAYE, en una entrevista para Grammy Museum, ha revelado que le gustaría colaborar con Rosalía.

"Ella es una artista de verdad. No creo ser lo suficientemente genial para trabajar con ella todavía. Creo que tengo que trabajar un poco más antes pero me encanta muchísimo", se sinceró la británica.