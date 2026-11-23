RAYE trabaja de forma independiente desde 2021, cuando se separó de mutuo acuerdo de su anterior discográfica, Polydor Records. Hoy, es la artista más nominada de los Grammy 2027 con once nominaciones y, tras ella, se encuentra Rosalía con otras nueve.

En una entrevista para Grammy Museum, la artista de WHERE IS MY HUSBAND! tuvo que hablar de su lista de colaboraciones soñadas. En primer lugar, mencionó su deseo de haber podido hacerlo con Quincy Jones, al que le dedicó unas palabras: "Estoy deshecha. Nunca pude verle. Que descanse en paz esta absoluta leyenda". A lo que añadió: “Me habría encantado simplemente hacerle algunas preguntas".

Alicia Keys, además de ser su amiga, también se ha hecho un hueco en la lista de deseos de la británica: "Ella es una artista tan increíble e importante". A esta lista se le añade Rosalía, de quien ha declarado ser una gran fan desde sus inicios con MALAMENTE y PIENSO EN TU MIRÁ: "Ella es una artista de verdad. No creo que sea lo suficientemente genial para trabajar con ella todavía. Creo que tengo que trabajar un poco más antes pero me encanta muchísimo", ha dicho.

RAYE y Rosalía en 2018

RAYE y Rita Ora fueron a ver el debut de Rosalía en Londres. La catalana actuó en el barrio londinense de Shoreditch el 17 de octubre de 2018 con un show promocional del lanzamiento de El Mal Querer, que vería la luz ese 2 de noviembre.

Por aquel entonces, Rosalía no era conocida mundialmente y RAYE se encontraba en una situación muy complicada con su discográfica, sin poder publicar la música que quería.