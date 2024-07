Quién es Snoop Dogg, el rapero estadounidense encargado de portar la llama olímpica

El rapero estadounidense Snoop Dog es uno de los afortunados de llevar la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este viernes 27 de julio se celebra la tradicional ceremonia de apertura, donde la llama olímpica llegará a su destino tras pasar por las manos de múltiples artistas y celebridades. Al rapero le ha correspondido llevarla en el último tramo por el barrio de Saint-Denis, y te invitamos a conocerle un poco más en este artículo.

¿Quién es Snoop Dogg?

Su nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr. El artista californiano nació en 1971 en Long Beach y comenzó su carrera en 1990.

Antes de quedarse con Snoop Dogg, el rapero utilizó un nombre artístico más largo: Snoop Doggy Dogg. También se le ha conocido por nombres como Tha Doggfather o The Bigg Boss Dogg. Eso sí, todos tienen el mismo origen, pues nacen de su interés por la serie Snoopy de pequeño. Su pasión por la misma hizo que su madre empezase a llamarle como este simpático dibujo animado.

Su estilo y su debut en la música

En sus orígenes, el artista fue conocido por ser uno de los máximos exponentes del G-Funk. Se trata de un estilo de rap inspirado en el Funk y caracterizado por seguir un tempo bajo y usar sintetizadores y coros femeninos. A nivel de temática, las canciones de este estilo hablan de la vida en los estratos más bajos de la sociedad y en los barrios marginales, de la vida "de calle".

Aunque ya había formado parte de una banda local llamada Rollin' 20 Crips y grabado algunas cintas por su cuenta, saltó a la fama por su participación en el álbum de Dr. Dre titulado The Chronic.

De este modo, el californiano ganó un prestigio que fue clave para el éxito de su primer álbum propio, titulado Doggystyle. El álbum contenía un total de 19 canciones e incluía el tema Who Am I (What's My Name)?, que consiguió entrar en el top 10 de las listas musicales de Estados Unidos.

Después vendría su álbum Tha Doggfather. En él, Snoop Dogg exploró el G-Funk desde otros estilos y perspectivas. Sin embargo, este trabajo no funcionó tan bien como el primero.

Tras Tha Doggfather vinieron álbumes como Da Game Is to Be Sold Not to Be Told, con la discográfica No Limit, o Paid tha Cost to Be da Bo$$, con la discográfica Capitol Records.

Sus colaboraciones

Snoop Dogg ha publicado hasta la fecha 19 álbumes de estudio. Dentro de ellos encontramos varias colaboraciones con artistas de renombre internacional. La lista es muy amplia, pero cabe destacar singles como su Drop It Like It's Hot junto a Pharell Williams en 2004, o su Young, Wild and Free junto a Bruno Mars y Wiz Khalifa en 2011.

Sus otras facetas

La carrera de este rapero no se limita al ámbito musical. Ha participado en películas como Training Day ("Día de Entrenamiento"), donde interpretó al personaje de Blue, o Starsky & Hutch, donde hizo de Huggy Bear.

Más allá del cine, también le hemos podido ver en la versión estadounidense de La Voz, donde ejerció de coach y asesor de los coaches.

Snoop Dogg también es empresario. Tiene su propia línea de moda y productos para el hogar, y hasta una línea de ropa y accesorios para perros llamada Snoop Doggie Doggs.