Las referencias que Taylor Swift ha incluido sobre sus deseos de casarse con Joe Alwyn en 'TTPD'

Taylor Swift y Joe Alwyn salieron durante seis años, aunque parece que terminaron porque el actor no estaba preparado para casarse con ella. La cantante ha lanzado este viernes su disco The tortured poets department y hace referencia en varios temas a sus deseos frustrados de pasar por el altar con él.

Taylor Swift se ha inspirado en la estética de los poetas románticos para The tortured poets department, su último disco. A lo largo de sus 31 canciones, recorre las cinco fases del duelo para superar una ruptura amorosa muy dolorosa.

La artista ha ido un paso más allá de Foklore o Evermore y ha logrado camuflar unas letras desgarradoras detrás de melodías enérgicas y psicodélicas.

El álbum funciona a modo de enciclopedia, en la que se desnuda emocionalmente y relata cómo ha vivido sus últimos dos años tras la ruptura con el actor Joe Alwyn . Salieron durante seis años, pero no funcionó y lo dejaron a mediados de 2023. La teoría dice que ella quería casarse con él, sin embargo, el británico no estaba preparado. Al final, Taylor se cansó y lo dejó.

Esta hipótesis se confirma en TTPD porque está lleno de referencias a sus deseos de pasar por el altar, unas aspiraciones que nunca llegaron y le provocaron la infelicidad. Repasamos estas letras.

"Juraste que me amabas, pero ¿dónde estaban las pistas? / Morí en el altar esperando la prueba"

Taylor asegura en So long London que Joe le decía constantemente que la amaba, pero no se lo demostró. Ella 'murió' esperando que le pidiera matrimonio.

"En la cena me quitas el anillo del dedo medio y lo pones en el que la gente se pone anillos de boda / Y eso es lo más cerca que he estado de que mi corazón explote"

En TTPD, da a entender que el actor bromeaba en ocasiones con pedirle matrimonio cogiendo anillos que llevaba en la mano y poniéndoselos en el anular. Eran momentos de extrema felicidad para ella y fantaseaba con que se lo pidiera de verdad.

"Sé que no puedes venir a la boda / Sé que es una locura, pero él es a quien amo"

But daddy I love him habla sobre un hombre al que ama y sus seres queridos creen que no le hace bien. Ella los desafía y deja caer que si se casa con él no invitará a aquellos que no están de acuerdo.

"Hablaste de anillos y cunas"

Taylor continúa fantaseando con su futura vida con Joe en Loml y le culpa de haberle creado falsas ilusiones hablándole de bodas e hijos.

"Mis amigos solían jugar un juego en el que elegíamos una década. [...] Diría que en la década de 1830, pero sin todos los racistas y casándonos por la oferta más alta"

Otra referencia la encontramos en I hate it here, donde confiesa que le gustaría tener una boda por todo lo alto.

