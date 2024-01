Qué dijo Robe Iniesta a C. Tangana sobre la canción que compuso para cantar juntos en 'El Madrileño'

El disco El Madrileño de C. Tangana está lleno de grandes nombres de la música en español. Pucho se une en este trabajo artistas como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Niño de Elche, La Húngara o Kiko Veneno, aunque otros se quedaron fuera pese a los intentos del cantante.

El intérprete de Ingobernable quiso que Estopa y Robe Iniesta entrasen en el álbum, aunque los hermanos David y José Muñoz no se animaron —"fuue una puñalada en el pecho para mí"— y al exlíder de Extremoduro no le acabó de convencer el tema propuesto por C. Tangana.

"Le estuve diciendo 'eres de los mejores escritores de España, solo te supera Kiko Veneno'...", contó en tono de broma a Jordi Évole en el primer programa de la temporada de Lo de Évole. Y aclaró: "Eso no se lo dije porque diría 'Quién eres tú para opinar'. Pero sí le dije 'te admiro muchísimo, escribes que flipas".

El cantante quiso plantear el disco como "la búsqueda de la canción española" y esa búsqueda "pasaba por alguien como él". "Lo intenté. Tengo una canción que se llama Un pisito en la M30 que está claramente inspirada en cómo escribe, cómo hace las imágenes, incluso en su forma de cantar. Me dijo que estaba bien pero que el escribillo era un poco cursi", aclaró en el programa.

C. Tangana se ha referido a Robe Iniesta en entrevistas anteriores y en 2020 confesó en Forbes que "es uno de los mayores poetas que hemos tenido (o el mayor), dentro de la poesía popular de nuestro país". Y añadió: "Yo no conozco otro de nuestra época que haya sido tan fuerte".