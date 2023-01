¿Qué está pasando en casa de Shakira? Sus últimos y extraños movimientos tras la sesión con Bizarrap

Shakira sigue siendo la protagonista del panorama musical. Después de lanzar su sesión #53 con Bizarrap, ha quedado demostrado que la colombiana no se anda por las ramas y ha sido muy directa con los ataques hacia su ex, Piqué, y su nueva novia Clara Chía.

Sin embargo, ha llamado la atención que la artista no se ha quedado quieta tras el estreno, sino que ha protagonizado varios extraños episodios en su casa, que todavía no ha llegado a explicar. No se sabe si tiene un problema con sus suegros (son sus vecinos) o simplemente quiere promocionar la canción.

La bruja que colgó mirando a casa de sus suegros

En un primer momento, colocó en el balcón su casa de Barcelona una bruja que miraba directamente a la casa de los padres de Piqué, sus exsuegros.

Shakira pone una bruja en su balcón mirado a la casa de los padres de Piqué // GTRES

¿Se trata de una casualidad o estaba intentando decir algo a ellos? Hay que recordar que uno de los versos de la sesión con Bizarrap dice 'Me dejaste de vecina a la suegra'.

La canción a todo volumen en casa

Más adelante, puso en bucle y a todo volumen la canción con Bizarrap para acompañar a la bruja, que se estuvo escuchando en todo el vecindario. Periodistas catalanes no tardaron en capturar y difundir el material audiovisual que lo demuestra.

Y es que Piqué mandó construir una casa para sus padres frente a la suya, después de que ella se quedase residiendo junto a sus hijos en el domicilio familiar y él se marchase a un piso en el centro de Barcelona.

Los fans de Shakira no tardaron en aparecer para montar una pequeña fiesta en la calle y ella salió al balcón a saludarlos y a bailar.

Pretende levantar un muro entre las casas

A pesar de que son dos casas distintas, hay algunas zonas por las que se conectan y Shakira quiere terminar con esto. A través de las imágenes que se han difundido en las últimas horas, la cantante quiere construir un muro que rompa todos estos vínculos para poder disfrutar de una verdadera intimidad frente a sus suegros.

Todavía no se ha confirmado lo que ha sucedido en el domicilio, pero todo apunta a que la artista de Barranquilla quiere que sus últimos meses en Barcelona sean completamente sola y sin las visitas de sus suegros.