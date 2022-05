¿Qué estrella del pop actuará en la nueva serie de 'The Weeknd'?

Sí, has leído bien. The Weeknd está preparando su nueva serie de televisión. Se llamará The Idol y, a pesar de que actualmente no se conoce su fecha de estreno, sí ha salido a la luz algún que otro detalle de la serie. Para empezar, se estrenará a partir de la segunda mitad de este año.

Además, hemos conocido que la trama tratará sobre la historia de una estrella del pop que se enamora de uno de los hombres más poderosos de Los Ángeles, el dueño de un club que esconde una historia detrás un poco turbia. Parece que el artista canadiense será el encargado de dar vida a este intrigante empresario.

No obstante, The Weeknd no estará solo en el reparto. Según se publicó hace unos meses, Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, será su protagonista.

Eso sí, no es este el nombre que más ha llamado la atención. Hay una estrella del pop que todos estamos esperando ver y que acompañará a The Weeknd a lo largo de esta aventura.

La vuelta a la televisión de Britney Spears

La eterna princesa del pop, Britney Spears, es quien actuará junto a The Weeknd en este nuevo proyecto que está calentando motores para dar su salto a la pequeña pantalla. Hace tan solo unos días unas fotos del canadiense junto al asistente de la cantante y actriz estadounidense. Además, durante estas semanas se está gestando todo en cuanto a rodaje y a producción.

Cabe destacar que en la serie colaborará Sam Levinson, el creador de la serie Euphoria, que precisamente se ha dejado ver junto a The Weeknd y Britney Spears.

Ahora bien, fue la propia princesa del pop quien nos introdujo esta noticia meses atrás. No resulta extraño ver a Britney Spears compartiendo detalles sobre su vida privada en las redes sociales, y precisamente no siempre son buenos. Desde que hace trece años se liberó de la tutela que tenía su padre, la artista ha compartido en numerosas ocasiones el rencor que siente hacia su familia.

Por ello. hace unos meses publicó que estaba apostando por un nuevo proyecto. "Acabo de rodar una película que se llama The Idol. Te garantizo que habrá muchos hits y fotos muy brillantes para restregarlas en las preciosas caras de mi familia” anunciaba en Instagram.