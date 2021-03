Britney Spears valora contar su verdad siguiendo los pasos de Harry y Meghan

En pleno movimiento de liberación de Britney Spears y de su batalla en los tribunales de Estados Unidos sobre la custodia que su padre ejerce sobre ella y sus finanzas desde el 2008, la cantante y su madre han hecho unas declaraciones y unos movimientos en las redes sociales que han traído de nuevo esperanza a los fans de la artista.

Todo a raíz de la entrevista que Oprah Winfrey realizó hace unas semanas a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, en la que ofrecieron su testimonio sobre el trato que recibieron de la familia real británica.

La artista estadounidense, según ha podido confirmar una fuente cercana, estaría planteándose realizar una entrevista en televisión con la que contar su versión y la historia de su vida.

La fuente, recogida por Entertainment Tonight, afirma que a pesar de que Britney Spears "odia hacer entrevistas" podría estar "considerando hablar de su pasado principalmente porque no le parece bien que sean otros los que cuenten su historia".

Su pasado con los medios de comunicación, su continua exposición y la sexualización que la prensa realizó sobre ella durante su adolescencia, y gran parte de su vida adulta, la han alejado de las entrevistas desde hace años, pero el especial de Harry y Meghan Markle parece haberle hecho plantearse un cambio.

Oprah Winfrey, la primera opción de Britney

"Si alguna vez decide dar el paso lo más probable es que Oprah sea su primera opción", explicaba la misma fuente. Algo que ya se comentó en las redes sociales a raíz de la entrevista de los duques de Sussex. Sus leales seguidores y promotores del movimiento #freebritney vieron en la entrevistadora el elemento definitivo con el que la artista podría exponer la verdad de su vida al mundo. Y parece que Britney, al menos, los ha escuchado.

Manifestantes en Estados Unidos pidiendo la liberación de Britney Spears / Gtres

Aún así, la misma fuente advierte que no hay nada hablado. "En este momento no hay nadie trabajando para que se haga la entrevista", pero los fans no pueden esperar a que el momento se haga realidad.

La madre de Britney le recuerda que debe volver a cantar

Por otro lado, la madre de Britney Spears le ha mandado un vídeo a la cantante con imágenes de sus inicios en la música que ha conmocionado a la artista. "Vaya, mi madre me ha enviado esto y me ha recordado que puedo cantar. Me ha dicho: Ya nunca cantas, ¡¡¡necesitas hacerlo de nuevo!!", escribía Britney en Instagram compartiendo el vídeo.

La artista, debido a la batalla legal por la custodia de su vida, renunció a realizar actuaciones en directo hasta poder recuperar el control de sus finanzas y su libertad. Motivo por el que lleva sin subirse a un escenario desde 2018.

Desde que empezara el juicio por recuperar su vida, sus seguidores y el mundo del entretenimiento se han volcado con la cantante. Todos reclaman su liberación, todos piden que cuente su historia. Puede que con Oprah Winfrey consiga desahogarse y contar al mundo su verdad.

Todo mientras consigue liberarse de la tutela que le fue impuesta por un juez de Los Ángeles de forma "provisional" debido a la depresión que sufrió en el 2008 y que 13 años después sigue teniendo.

