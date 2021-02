The Weeknd recrea Las Vegas en un espectáculo sin precedentes en la Super Bowl, con Miley Cyrus como 'telonera' de lujo

Las expectativas estaban muy altas y eran muchas las dudas sobre qué podría hacer The Weeknd que superase la espectacularidad de actuaciones anteriores de la Super Bowl . Pero no solo ha estado a la altura, sino que en muchos aspectos ha elevado el show del intermedio a otro nivel: convirtiendo el estadio en 'un Las Vegas' en miniatura, y una actuación de apenas catorce minutos, en una experiencia de concierto completa.

Los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers estaban disputándose el partido más importante de la temporada, pero eran muchos los que contaban los minutos para que acabasen esob primeros dos tiempos que daban paso al momento más esperado: la actuación de The Weeknd en la Super Bowl. ¡Y menudo espectáculo!

Vestido con chaqueta de lentejuelas roja y pantalón negro, The Weeknd apareció en su flamante coche a la 'entrada' de Las Vegas. De ahí, y escoltado por un coro de ángeles, parte un viaje de apenas cuarto de hora por los grandes éxitos del artista, con mención especial a After Hours, en el que el tiempo parece detenerse en una puesta en escena meditada y con tempo de concierto.

The Weeknd en la Super Bowl 2021 / YouTube/NLF

Recorriendo el decorado de edificios brillantes, The Weeknd tomó posición en el escenario atravesando 'las puertas del cielo', para situarse delante de un coro que se metamorfoseó al ritmo de 'Starboy'. Los ángeles dieron paso a robots de inspiración 'Metrópolis', mientras escuchábamos las estrofas de uno de sus temas más icónicos junto a Daft Punk.

Sin vendajes ni botox, el artista comenzaba así un viaje a través de sus grandes éxitos, un midley en el que la escenografía iba cambiando para acompañar a The Weeknd entre luces de neón, skylines y fuegos artificiales, que dieron paso a la psicodelia de 'Hearless'.

Ya en el interior de escenario, la paranoia nos transportaba a la salida de un gran casino de Las Vegas, donde el cantante se encuentra con sus alter egos con la cara vendada, como pudimos verle a él mismo en la entrega de los American Music Awards 2020, recreando la estética de su último trabajo. Recordemos que en el vídeo de 'Blinding lights' el artista es golpeado por dos vigilantes de un club nocturno.

The Weeknd en la Super Bowl 2021 / EFE

También en los MTV Video Music Awards 2020 pudimos ver a The Weeknd con el rostro lleno de heridas, pero sin las vendas, como gesto para llamar la atención sobre la violencia policial en los Estados Unidos tras las muertes de dos afroamericanos: "Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor", dijo al recibir sus galardones.

LA LUNA SE ELEVA SOBRE EL ESTADIO DE LA SUPER BOWL

Cuando sonaron los primeros acordes de 'I Feel It Coming', la euforia del público estallaba en una gran ovación, mientras una inmensa luna se alzaba en medio de un espectáculo de pirotecnia muy cuidado, y con el apoyo visual de una gigantesca pantalla led.

Desde lo alto del coro, The Weeknd continuó repasando sus éxitos y los temazos de su premiado disco After Hours como 'Save Your Tears'. Después, le llegaba el turno de 'Earn It', el tema de la película 'Cincuenta sombras de Grey', que cantó acompañado de una orquesta en vivo, cambiando la estética de los atriles del coro -hasta ahora siluetas de edificios a modo de skyline- por tumbas.

Todo un repaso a sus éxitos que encaja con el reciente lanzamiento de su recopilatorio The Highlights, cuyas ventas con total seguridad van a dispararse tras este espectáculo, convirtiendo así la inversión que ha realizado The Weeknd en este show, en el lucrativo negocio que se espera. Una presentación de oro, en una ventana abierta a todo el mundo.

The Weeknd en la Super Bowl / GTRES

El espectáculo fue poco a poco in crescendo, y el Raymond James Stadium pasó de pronto a sumirse en el infierno interior del artista.

Los grises, blancos y azules, dieron paso al rojo y al fuego, completando así la trilogía cromática de la bandera de Estados Unidos, y sirviendo como hilo conductor de la metáfora dantesca de After Hours. Una "bajada a los infiernos" para la que The Weeknd se ha rodeado de su ejército de alter egos con la cara vendada -que trae reminiscencias de las coreografías grupales de Michael Jackson-, con elementos luminiscentes en las muñecas, aumentando la espectacularidad de un show que pasará sin duda a los anales de la historia de la Super Bowl.

Espectáculo de The Weeknd en la Super Bowl / EFE

Así, en medio del impresionante desfile, sonaron los primeros acortes de 'Blinding Lights', la piel de decenas de miles de personas en el estadio, de millones en todo el mundo, se erizó, estando totalmente 'blinded by the lights' de un despliegue sin precedentes, en el que The Weeknd ha tenido que poner no solo un gran esfuerzo, sino una gran cantidad de dinero de su propio bolsillo.

The Weeknd en la Super Bowl 2021 / YouTube/NFL

¿CUÁNTO GANA THE WEEKND POR SU ACTUACIÓN EN LA SUPER BOWL 2021?

La pregunta correcta sería: ¿Cuánto dinero ha desembolsado The Weeknd en los preparativos y la escenografía de esta actuación? Aunque muchos están convencidos de que los artistas reciben una gran suma de dinero por amenizar el intermedio de la Super Bowl, ¡nada más lejos de la realidad! Al menos en lo que a a cash se refiere...

Y es que -aunque cueste creerlo – ninguno de los artistas cobra dinero por entretener el descanso del evento deportivo más visto de los Estados Unidos.

Entonces, ¿es qué actúan gratis? Nada de eso. Lo hacen por la exposición que supone ser la estrella del intermedio de la Super Bowl, entrando en millones de hogares en todo el mundo. Lo que se transforma en un aumento de ventas de su música, entradas de conciertos futuros, merchardising, y cantidades ingentes de royalties que acaban engrosando la cuenta corriente de estos artistas.

Todos los artistas, tras sus presentaciones en la Super Bowl, experimentan un aumento exponencial tanto en sus cifras de sus ventas, como en sus ingresos por publicidad. El pasado año, las encargadas de amenizar la velada – Shakira y Jennifer Lopez – vieron incrementado en más de un 893% su número de ventas tan solo dos días después del partido. Las ventas de Jennifer Lopez aumentaron en un 800%, mientras que Shakira logró alcanzar el 957%.

Tales niveles de publicidad son suficientes para que los artistas no solo decidan presentar el intermedio de la Super Bowl, sino para dejarse la piel y el alma en dar el mejor espectáculo musical del año.

THE WEEKDN HA INVERTIDO 7 MILLONES DE SU BOLSILLO

Por ello The Weeknd ha decidido, al haber superado el presupuesto ofrecido para su espectáculo por parte de la organización del evento de un millón de dólares, invertir de su propio bolsillo ¡hasta siete millones de dólares más!

Se trata de un hecho insólito en la historia musical del evento que ha generado aún más expectación por saber qué tendrá preparado el artista canadiense para haber necesitado para su show la friolera suma de ocho millones de dólares para conseguirlo.

Pero The Weeknd no da puntada sin hilo, y días previos a la Super Bowl, lanzaba su álbum recopilatorio The Highlights, en el que encontramos gran parte de los temas que ha interpretado en el midley del descanso de la Super Bowl, convirtiéndose así con gran seguridad en lo que podríamos considerar ya como la promoción de un disco más cara de la historia. Además, el artista aprovechaba para anunciar su gira mundial After Hours Tour 2022, con parada en nuestro país: con sendos conciertos en Madrid y Barcelona.

Habrá que esperar para conocer las cifras, pero podríamos vaticinar un negocio redondo para The Weeknd.

MILEY CYRUS, TELONERA DE LUJO DE THE WEEKND

Pero la fiesta comenzó horas -incluso días- antes del partido. Desde Green Day a Miley Cyrus o Alicia Keys, la Super Bowl es muchísimo más que un evento deportivo.

Miley Cyrus, en las afueras del estadio, protagonizó un evento retransmitido en vivo a través de TikTok, en el que interpretó temas como su hitazo 'Nothing Breaks Like a Heart', vestida con un atuendo basado en la estética de los jugadores de fútbol americano, pero adornado con lentejuelas y tacones, muy al estilo Miley. Además, compartió el escenario con Billy Idol, con el que interpretó 'Night Crawling' y 'White Wedding'.

El espectáculo estaba dedicado a los trabajadores sanitarios que han dado -y siguen dando- lo máximo de ellos mismos durante la pandemia del coronavirus. Así, ante una audiencia de 7.500 sanitarios procedentes de distintas partes del país, invitados por parte de la National Football League (NFL) como símbolo de su agradecimiento, Miley dio lo mejor de sí misma.

La cantante de soul y R&B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church, interpretaron el himno nacional estadounidense antes estos trabajadores sanitario y los 15.000 espectadores admitidos en el estadio.

Por su parte, la cantautora estadounidense de madre filipina y padre negro H.E.R., cantó la canción patriótica 'America The Beautiful', y el aclamado cantante y escritor sordo Warren 'Wawa' Snipe interpretó los dos temas en lenguaje de señas.

UN SHOW MARCADO POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Aunque la capacidad del Raymond James Stadium llega a los 75.000 espectadores, apenas 23.000 fueron admitidos, lo que disparó aún más los tradicionalmente altos precios de entrada al Super Bowl.

Las entradas, ya caras de por sí normalmente, llegaron antes de comenzar el partido hasta los más de 100.000 dólares en la reventa.

También por 100 dólares también se podía estar en el estadio en una imagen impresa en un cartón de tamaño real. Con estas figuras se llenaron las sillas vacías y por televisión daba la impresión de que todas las gradas estaban llenas.