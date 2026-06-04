Lola Lolita se pronuncia sobre sus polémicas imágenes discutiendo en La Casita de Bad Bunny: "Había gente que busca pelea"

Lola Lolita fue una de las invitadas a La Casita de Bad Bunny en su tercer concierto en Madrid. La influencer compartió escenario este martes 2 de junio con Noah Schnapp, Marcelo o Achraf Hakimi y su presencia inicialmente pasó casi desapercibida.

Las típicas publicaciones en redes viéndola entrar en este escenario B y una foto suya ya en casa junto a Sofía Surferss fue lo que vimos inicialmente sobre su experiencia en el Metropolitano. Sin embargo, todo cambió este miércoles por la tarde cuando empezaron a circular en redes unas imágenes en las que parece estar discutiendo con otra invitada de La Casita para colocarse delante y que las cámaras pudiesen captarla.

Lola Lolita parecía querer atención mediática pero ella dice ahora lo contrario. En un nuevo vídeo publicado en TikTok, la influencer asegura que su experiencia en La Casita fue un agobio.

"Ayer había un poco de overbooking, gente que le gusta el enfrentamiento, que busca pelea y yo no soy nada de ese team", asegura. "Yo le dije Si me vas a dar otro empujón más, voy a llamar a seguridad y le voy a decir que pare. Yo estoy muy tranquila, relajada y disfrutando de la vida", apunta sobre la otra joven que aparece en las imágenes.

"Bad Bunny se dio cuenta de esto y le dijo a su equipo: Chavales, mañana no quiero ni Dios en La Casita", continúa la influencer, que debió decir algo porque fue invitada a vivir de nuevo el concierto de Bad Bunny.

En otro vídeo que circula en redes, Lola Lolita insiste en que había overbooking y que, igual que había gente maravillosa, otra no tanto. "Todos sabemos cómo es esa gente... Hay de todo en la viña del señor, gente maravillosa y gente que no lo es tanto", añade en lo que parece una clara referencia a este chica.

"Yo, por ejemplo, no vi nada del concierto, no disfruté. No tenéis nada que envidiar a la gente que está en La Casita", continúa confirmando la teoría de Amaia, que decía recientemente que estar en La Casita tiene que ser muy incómodo.

La influencer juega con una baza a su favor. El hecho de ser famosa le dio ese pase especial para el cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid, que pudo disfrutar desde otra perspectiva: "Os prometo que para mí ha sido un concierto totalmente diferente, solamente por el ambiente, el sitio, la vibra y la energía de la gente".