30 años sin Freddie Mercury: 13 datos para conocer mejor al líder de Queen

El 24 de noviembre de 1991 está marcado en la historia de la música como el día que murió Freddie Mercury. El vocalista de Queen murió en su casa de Garden Lodge, en Kensington, a causa de una neumonía bronquial agravada por el sida que le fue diagnosticado en 1987. Tenía 45 años y era considerado por muchos el mejor cantante de todos los tiempos. El icónico artista DEJÓ una huella en la historia de la música imposible de borrar.

Queen es una de las bandas con más ventas a nivel internacional. Ha logrado un total de 103,8 millones de ventas certificadas, con 43 millones en Estados Unidos y unas estimaciones de 150 a 200 millones dólares en álbumes en el resto del planeta. El grupo ha lanzado un total de 18 álbumes número 1, 18 sencillos número uno y 10 DVD número uno en todo el mundo.

Este éxito se reflejó en ganancias económicas. La prensa contó que Mercury había obtenido 25 millones de dólares antes de morir. Por su parte, The Richest calcula que su música y nombre han generado 75 millones de dólares tras su muerte, lo que llevaría a un total de 100 millones de dólares. También habría que tener en cuenta los beneficios a partir de la película Bohemian Rhapsody. Según Loudwire, el largometraje genera 137.864 dólares al día.

Pese a todo este éxito, la leyenda del rock no pudo evitar el peor de los finales. El 23 de noviembre de 1991, el artista anunció que tenía sida. “Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean”, decía el comunicado de Freddie Mercury que leyó a la prensa Roxy Meade, agente publicitaria de Queen. Un día después falleció a causa de una bronconeumonía agravada por la enfermedad que padecía.

Por ello, 30 años después de que la estrella de la música nos dejara para siempre, repasamos su trayectoria y te contamos 13 datos curiosos de su vida que te gustará conocer.

Cuál era el verdadero nombre de Freddie Mercury

El 5 de septiembre de 1946, en la isla de Zanzíbar, en Tanzania, nació Farrokh Bulsara. Un niño que estaría destinado a convertirse en uno de los cantantes más importantes de la historia de la música, aunque no lo haría con su nombre de pila. Todo el mundo lo conocería como Freddie Mercury.

El artista pasó la mayoría de su infancia en su país natal. Años más tarde, sus padres lo mandaron a India para que recibiese una buena educación. Allí fue donde su nombre comenzó a desaparecer. A sus compañeros del colegio les resultaba difícil pronunciarlo, por lo que acabaron llamándolo Freddie.

Su nuevo apellido viene de la canción My Fairy King, uno de los primeros temas escritos por Queen. Hay un verso que dice: "Mother Mercury, look what the’ve done to" (En español, “Madre Mercurio, mira lo que me han hecho”).

Fue vendedor de ropa antes de ser cantante

Antes de dedicarse a la música, Freddie Mercury tuvo otros trabajos. Fue vendedor de ropa de segunda mano en un mercadillo de Kensington y cargador de maletas en el aeropuerto de Londres.

Queen no fue el primer grupo de Freddie Mercury

Antes de convertirse en el vocalista de Queen, Freddie Mercury fue integrante otra banda llamada The Hectics, que tuvo gran popularidad. Estaba formada por Farang Irani, bajista; Bruce Murray, guitarrista; Derrick Branche, segundo guitarrista; y Victory Rana, batería.

Freddie Mercury fue el diseñador del logo de Queen

En 1963, Freddie Mercury comenzó a estudiar diseño gráfico en el Ealing College of Art de Londres. Sus conocimientos le sirvieron para diseñar él mismo el logotipo de Queen. Se dice que buscó representar el nombre de la banda, con la letra Q con una corona. Lo demás está basado en los signos del zodiaco de cada uno de los integrantes del grupo: un cangrejo por Brian May (Cáncer), dos leones por Roger Taylor y John Deacon (Leo) y dos ninfas por Freddie (Virgo). Encima hay un ave fénix que simboliza el renacer de la banda.

La polémica en torno al tema 'I Want To Break Free'

I Want To Break Free es una de las míticas canciones de Queen. Se publicó en 1984 y el tema se coló en el Top 10 en las listas de éxitos de la mayoría de países del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos no tuvo la misma aceptación.

Por su letra, todo el mundo creyó que fue escrita por Freddie Mercury como un canto a la libertad sexual. Pero lo cierto es que su autor fue el bajista John Deacon, que tuvo la intención de mostrar la perspectiva masculina del movimiento de liberación femenina. El tema se convirtió en un himno para el CNA en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel.

Al single le acompañó un videoclip en el que aparecían los integrantes del grupo vestidos de mujeres, parodiando la conocida telenovela británica Coronation Street. La mayoría de la gente recibió el mensaje con humor, pero la MTV lo interpretó como un auténtico escándalo y censuró el vídeo en todas las cadenas estadounidenses. No se emitió hasta 1991.

El homenaje a Elvis de 'Crazy Little Thing Called Love'

La mayoría de las grandes canciones esconden significados y secretos especiales, también las de Queen.

Una de esas canciones es Crazy Little Called Love. Freddie Mercury reveló que se trataba de un homenaje a Elvis Presley y, según cuentan los integrantes de Queen, tan solo le llevó 10 minutos componerla.

Las curiosidades de este tema no acaban aquí. Al parecer, la escribió dentro de un cuarto de baño. El tema se publicó en 1979, dos años después de la muerte del ‘rey del rock and roll’, tal y como él mismo le llamaba.

Los 20 minutos más importantes de la historia del rock

El 13 de julio de 1985 el estadio de Wembley de Londres abría las puertas a grandes artistas para celebrar el concierto Live Aid, con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el hambre en Etiopía y Somalia. Y allí estaba Queen. Para muchas personas, la actuación que hizo Freddie Mercury sobre aquel escenario ha marcado un antes y un después en la historia del rock.

El artista estuvo apenas 20 minutos, pero supo conquistar a las 74.000 personas que acudieron al encuentro y a las más de 1,5 millones que lo estaban viendo por televisión desde 72 países de todo el mundo.

Comenzó con una versión más breve de Bohemian Rhapsody, que dejó a todos sin palabras. Aunque por poco tiempo. El público cantó junto a él otros éxitos que sonaron aquel día como Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You y We Are The Champions. Mercury, moviéndose ante la multitud como solo él sabía hacerlo, se convirtió en una auténtica leyenda y las sensaciones que dejó bajo el cielo londinense fueron únicas e irrepetibles.

Un amante de los gatos

Si algo le gustaba a Freddie Mercury, además de la música, eran los gatos. Tuvo diez en su casa y a uno de ellos le dedico la canción Queen Delilah.

El artista consideraba que estos animales eran los únicos seres leales que rodeaban al hombre. Tenía tanto amor hacia ellos que, cuando estaba de gira, los llamaba por teléfono y los incluyó en su testamento.En la última foto publicada del artista aparece con Oscar, uno de los cinco gatos con los que vivió en Lodge Garden.

¿Por qué Freddy Mercury cantaba con un pie de micro roto?

Si nos fijamos en las actuaciones de Freddie Mercury, se puede comprobar que en ellas canta con un pie de micro que no llega hasta el suelo. Esto tiene una explicación. En uno de sus espectáculos, tuvo un accidente y el soporte se partió. Lejos de cambiarlo por uno nuevo, lo que hizo fue seguir utilizándolo de esta forma. Sin duda, algo que le caracterizó hasta el fin de los tiempos.

¿Por qué nunca se arregló los dientes?

A pesar de que los dientes fueron una de las señas de identidad de Freddie Mercury, lo cierto es que nunca le gustaron. Durante su adolescencia, recibió burlas por ello y estuvo a punto de operárselos. Sin embargo, descartó la idea porque creía que su dentadura era el secreto de su voz y, por lo tanto, tenía miedo de que se le dañase.

El significado de 'Bohemian Rhapsody'

Bohemian Rhapsody es uno de los temas más destacados de Queen. Se lanzó en 1975 y estuvo durante nueve semanas en el primer puesto de las listas de éxitos. En 1991, tras su muerte, volvió a la cima.

Los ejecutivos dijeron que Bohemian Rhapsody solo sería un sencillo si se hacía una edición a los 5:55 minutos que duraba. Pero la banda se negó y habló con el locutor DJ Kenny Everett, que puso la canción 14 veces en tan solo un fin de semana. El 24 de agosto de 1975, iniciaron la grabación en un estudio de Gales y solo Freddie sabía cuál sería el resultado final. Finalmente, acabó surgiendo esta maravilla musical para nuestros oídos.

Pero, más que una canción, es una pieza cargada de significado. Su título, Bohemian Rhapsody, hace una alusión a lo que realmente es el tema: una rapsodia. Está formada por fragmentos de tono popular sin interrupción entre unos y otros. Primero una instrucción, después una balada, sigue de un solo de guitarra, la ópera, el rock y el final.

En cuanto a la letra, son muchas las interpretaciones que se le ha dado. El compositor Tim Rice, que trabajó con Mercury en su disco en solitario, dijo en una entrevista para Daily Mail que, a través de la letra, el artista estaba reconociendo su homosexualidad. Uno de los versos dice: “Mamá, acabo de matar a un hombre. Le he puesto una pistola en la cabeza, he apretado el gatillo y ahora está muerto”.

Su mujer y heredera de su fortuna

Freddie Mercury y el guitarrista de Queen Brian May iban habitualmente a la boutique londinense Biba. Allí trabajaba como dependienta Mary Austin. En un principio, fue el guitarrista quien tuvo un par de citas con ella, aunque más tarde se la presentó a Mercury. Se estuvieron conociendo durante seis meses, hasta que, finalmente, el vocalista le pidió salir.

A los pocos meses se fueron a vivir juntos. Su relación duró seis años, aunque nunca llegaron a casarse. En 1976, rompieron porque Mercury le reveló que era homosexual. A pesar de ello, Austin fue el gran amor de su vida, tal y como escribió en la canción Love Of My Life, y, por ello, se convirtió en la heredera de su fortuna.

Unos meses después del fallecimiento de Freddie Mercury a causa de una bronconeumonía agravada por el sida, se hizo público su testamento. En él ponía que le dejaba a Mary Austin su mansión de Garden Lodge, valorada en 22,5 millones de euros, y la mitad de su fortuna. A esto hay que sumar un porcentaje de los derechos de sus canciones.

Jim Hutton, su último amor

Cuando puso fin a su relación con Mary Austin, Freddie Mercury tuvo otras parejas. La última que se conoce fue Jim Hutton, peluquero de profesión. Comenzaron su noviazgo en 1986 y estuvieron juntos hasta el último día del artista. Él es el autor de la última foto de Mercury.