A qué hora salen a la venta las entradas de los 14 conciertos de despedida de Dani Martín

Dani Martín despedirá 25 P*T*S AÑOS en 2027. El cantante ha decidido extender la gira y ha anunciado 14 nuevas fechas para el próximo año, que se suman a los conciertos del 19 y 20 de marzo en Barcelona.

13 ciudades recibirán al intérprete de Zapatillas en este fin de gira anunciado por sorpresa —la idea era hacerlo después de los conciertos reprogramados del Palau Sant Jordi por el fallecimiento de su padre— y cuyas entradas salen a la venta ya mismo.

Dani Martín no se ha esperado a abrir las taquillas virtuales y ha anunciado una única venta (sin preventas como suele ser lo habitual) para este martes 10 de noviembre.

"No habrá más, mañana salen a la venta", dice en el vídeo publicado en sus redes sociales para anunciar las citas que serán algo más que conciertos. "Serán una celebración".

A qué hora empieza la venta de entradas de Dani Martín

Las taquillas se abren el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas para todos los conciertos anunciados por Dani Martín.

Para acceder a esta, debe hacerse a través de la página web oficial de Dani Martín, que dirige a la página de El Corte Inglés, o directamente a través de El Corte Inglés Entradas. Cada persona puede comprar un máximo de seis entradas.

Las fechas de los nuevos conciertos de Dani Martín