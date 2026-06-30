La que para muchos parece la pareja más idílica del mundo está a punto de pasar por el altar. La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chief Travis Kelce llevan meses preparando su boda y apenas quedan unas horas para que den el "sí quiero" en la celebración que llevarán a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Se trata de uno de los acontecimientos más esperados del año y uno de los que más atención despierta a nivel global, por lo que vamos a repasar qué se sabe hasta ahora de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

¿Cuándo se conocieron?

Como no podía ser de otra forma, la música fue el vínculo que unió a Taylor Swift y Travis Kelce, ya que ambos se conocieron al finalizar el concierto de la artista en Kansas City como parte de The Eras Tour.

Un comienzo que dio pie a varias apariciones en conciertos y partidos de a NFL que confirmaban el inicio de la relación, con ambos dándose un beso de celebración en medio del terreno de juego cuando el deportista ganó la Super Bowl en 2024.

Taylor Swift y Travis Kelce besándose tras la victoria de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl LVIII | Getty Images

¿Cuándo se prometieron?

Tal y como ellos mismos anunciaron en sus redes sociales, a finales de agosto del pasado año Taylor Swift y Travis Kelce ya estaban comprometidos. Una pedida de mano que entusiasmó a sus seguidores y que vino acompañada de una leyenda que ya forma parte de la historia de la pareja: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar".

¿Dónde se celebrará la boda?

La elección del recinto apropiado para una boda de este calibre parece haber sido uno de los detalles que más han tenido en cuenta durante la organización. A pesar de que en un inicio se rumoreó con la posibilidad de que se casasen en rhode Island, finalmente el lugar elegido ha sido el estadio Madison Square Garden de Nueva York, dadas las posibilidades para acoger a todos los invitados y la privacidad que ofrece.

¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce?

Tras varios meses de especulaciones, finalmente ha sido la publicación Page Six quien, citando a una fuente conocedora del enlace, ha determinado que será el día 3 de julio. Una fecha que tampoco parece elegida al azar, ya que Taylor Swift ha confesado en varias ocasiones que el 4 de julio, el día en el que se conmemora la independencia de Estados Unidos, es una de sus celebraciones favoritas.

¿Quién ha diseñado su vestido de novia?

Se trata de uno de los temas más importantes de una boda de este nivel y Taylor Swift no podría estar mejor rodeada para elegir su vestido de novia. Desde el anuncio del compromiso, han sido varios los rumores que sugerían cuál podría ser la elección de la cantante y Joseph Cassell, su estilista, aunque finalmente, según The Hollywood Reporter, sería un vestido de alta costura hecho a medida por Jonathan Anderson, director creativo de Christian Dior.

¿Y el anillo?

Travis Kelce parece haber elegido a la perfección el anillo con el pedir matrimonio a Taylor Swift, ya que se trata de una pieza diseñada por él mismo y Kindred Lubeck, diseñadora y fundadora de Artifex Fine Jewelry, una firma de joyería artesanal con sede en Nueva York. Una pieza en la que destaca el diamante de talla cojín y corte old mine brilliant que corona una montura de oro estilo bezel, dando un toque atemporal al conjunto.