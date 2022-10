¿Por qué se separó Mecano? Ana Torroja cuenta la verdadera causa

El año 1998 fue un año clave para la historia de la música española. Fue el año en que Mecano anunció su disolución definitiva. En realidad, el grupo llevaba roto seis años, desde 1992, pero en 1998 José María Cano decidió hacerlo público en una entrega de premios. “Quiero anunciar que no voy a estar más con Mecano”, dijo el compositor, cuya historia ha decidido contar ahora Ana Torroja, la vocalista de la banda.

La cantante ha confirmado lo que era un secreto a voces. Los roces y disputas entre los hermanos Cano motivaron la separación de Mecano. La causa no fue (como se dijo) los asuntos personales de José María Cano.

Cierto es que José María Cano atravesaba en 1998 un complicado momento personal ya que su hijo Daniel de tres años, al que dedicó la canción Y ahora tengo un novio, había sido diagnosticado con síndrome de Asperger y quería centrarse en él, pero eso solo fue la gota que colmó el vaso.

"Nunca estamos de acuerdo"

La declaración de José María Cano en la gala de 1998 fue seguida de una declaración de Nacho, que ponía sobre la mesa lo que realmente pasaba en la banda. "Ha quedado patente que mi hermano y yo nunca estamos de acuerdo", dijo el pequeño de los Cano.

Fue así desde el principio y Ana Torroja fue, en cierto modo, la gran perjudicada. La cantante tuvo que lidiar con los desencuentros de los dos hermanos. Ejerció de mediadora de Mecano incluso en los momentos más complicados. El 26 de noviembre de 1998 en la gala de los Premios Amigos lo hizo también. "En cualquier caso, solos, juntos, siempre vamos a estar con vosotros, y gracias por estar ahí, gracias", dijo después del bombazo de uno y el dardo del otro.

"Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo pero también en la que sufrí mucho (...) Después de ese último concierto yo he seguido cantando cada una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando, y fue solo cuando el grupo se separó, cuando fui consciente de lo que había ocurrido", contó recientemente en el programa Socialité.

El tiempo le sirvió para entender lo que había ocurrido desde 1981 hasta 1992, años en los que había estado activo Mecano. Lo que vivió fue una lucha constante de egos. La idea José María Cano, su entonces novio, era ser cantautor con Ana y que Nacho tocase la guitarra, pero el productor musical Miguel Ángel Arenas Capi le dijo que la fórmula estaba obsoleta y que había que cambiar el formato. Los tres debían de estar al mismo nivel.

Ahí nació el problema hasta el punto de que Nacho y José María no podían siquiera compartir estudio. Cada nuevo disco era una especie de competición interna, no grababan juntos y Ana tenía que templar entre ambo yendo de un estudio a otro. No fue fácil y con el tiempo se ha dado cuenta de una cosa. La vuelta de Mecano es imposible.

"El motivo de la separación fueron los asuntos personales de Jose en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces (...) No es posible que haya un reencuentro de Mecano, aquello ya se terminó, cada uno ya tiene su vida".