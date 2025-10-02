Quevedo cancela su actuación en Valencia por "motivos de salud" y anuncia nueva fecha

Quevedo en México en abril de 2025 | Medios y Media / Getty Images

Quevedo ha cancelado el show que tenía preparado para este 2 de octubre en el Roig Arena de Valencia. Tal y como ha comunicado la organización de Taste The Floor y DQE Productions, "por motivos de salud del artista" este concierto queda pospuesto "para el 25 de octubre de 2025 a las 19:00h".

"Les recordamos, no obstante, en caso de no poder asistir en esta nueva fecha, pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal en el que fueron adquiridas" detalla el comunicado.

Comunicado de Taste The Floor y DQE Productions | Instagram @quevedo.pd

No obstante, en caso de querer mantener la entrada, "esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto".

"Aprovechamos este comunicado para agradecerles su comprensión y sentimos mucho las molestias que se hayan podido ocasionar" sentencia el escrito presentado en redes.

'Buenas Noches Tour'

Tras su nueva fecha en Valencia, el artista de SOLEAO pondrá rumbo a EEUU y Europa con su gira mundial. Estos son sus conciertos: