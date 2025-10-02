Quevedo cancela su actuación en Valencia por "motivos de salud" y anuncia nueva fecha
Desde la organización han comunicado la cancelación de su concierto en Valencia. Un show que pospone para el 25 de octubre.
Quevedo invita a Bad Gyal para cantar 'Real G' en su segundo concierto en Barcelona
Quevedo ha cancelado el show que tenía preparado para este 2 de octubre en el Roig Arena de Valencia. Tal y como ha comunicado la organización de Taste The Floor y DQE Productions, "por motivos de salud del artista" este concierto queda pospuesto "para el 25 de octubre de 2025 a las 19:00h".
"Les recordamos, no obstante, en caso de no poder asistir en esta nueva fecha, pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal en el que fueron adquiridas" detalla el comunicado.
No obstante, en caso de querer mantener la entrada, "esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto".
"Aprovechamos este comunicado para agradecerles su comprensión y sentimos mucho las molestias que se hayan podido ocasionar" sentencia el escrito presentado en redes.
'Buenas Noches Tour'
Tras su nueva fecha en Valencia, el artista de SOLEAO pondrá rumbo a EEUU y Europa con su gira mundial. Estos son sus conciertos:
- 29 de octubre- Dallas, EEUU - The Echo Loungue & Music Hall
- 31 de octubre - Houston, EEUU - House of Blues Houston
- 2 de noviembre - Los Ángeles, EEUU - The Wiltern
- 6 de noviembre - San Diego, EEUU - House of Blus San Diego
- 9 de noviembre - Chicago, EEUU - Concord Music Hall
- 13 de noviembre - Brooklyn, EEUU - Brooklyn Paramount
- 15 de noviembre - Miami, EEUU - FPL Solar Amphitheatre
- 16 de noviembre - Orlando, EEUU - House of Blues Orlando
- 25 de noviembre - Milán, Italia - Fabrique
- 28 de noviembre - Londres, Reino Unido - Electric Brixton
- 30 de noviembre - Oporto, Portugal - Gondomar Multiusos