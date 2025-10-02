Buenas Noches Tour

Quevedo cancela su actuación en Valencia por "motivos de salud" y anuncia nueva fecha

Desde la organización han comunicado la cancelación de su concierto en Valencia. Un show que pospone para el 25 de octubre.

Quevedo invita a Bad Gyal para cantar 'Real G' en su segundo concierto en Barcelona

Quevedo en México en abril de 2025
Quevedo en México en abril de 2025 | Medios y Media / Getty Images

Europa FM

Madrid02/10/2025 15:31

Quevedo ha cancelado el show que tenía preparado para este 2 de octubre en el Roig Arena de Valencia. Tal y como ha comunicado la organización de Taste The Floor y DQE Productions, "por motivos de salud del artista" este concierto queda pospuesto "para el 25 de octubre de 2025 a las 19:00h".

"Les recordamos, no obstante, en caso de no poder asistir en esta nueva fecha, pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal en el que fueron adquiridas" detalla el comunicado.

Comunicado de Taste The Floor y DQE Productions
Comunicado de Taste The Floor y DQE Productions | Instagram @quevedo.pd

No obstante, en caso de querer mantener la entrada, "esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto".

"Aprovechamos este comunicado para agradecerles su comprensión y sentimos mucho las molestias que se hayan podido ocasionar" sentencia el escrito presentado en redes.

'Buenas Noches Tour'

Tras su nueva fecha en Valencia, el artista de SOLEAO pondrá rumbo a EEUU y Europa con su gira mundial. Estos son sus conciertos:

  • 29 de octubre- Dallas, EEUU - The Echo Loungue & Music Hall
  • 31 de octubre - Houston, EEUU - House of Blues Houston
  • 2 de noviembre - Los Ángeles, EEUU - The Wiltern
  • 6 de noviembre - San Diego, EEUU - House of Blus San Diego
  • 9 de noviembre - Chicago, EEUU - Concord Music Hall
  • 13 de noviembre - Brooklyn, EEUU - Brooklyn Paramount
  • 15 de noviembre - Miami, EEUU - FPL Solar Amphitheatre
  • 16 de noviembre - Orlando, EEUU - House of Blues Orlando
  • 25 de noviembre - Milán, Italia - Fabrique
  • 28 de noviembre - Londres, Reino Unido - Electric Brixton
  • 30 de noviembre - Oporto, Portugal - Gondomar Multiusos