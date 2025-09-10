Quevedo invita a Bad Gyal para cantar 'Real G' en su segundo concierto en Barcelona

Quevedo es uno de los artistas españoles más internacionales del momento. Tras el éxito de su sesión con Bizarrap en 2022, el cantante ha seguido escalando con canciones como Columbia o su reciente tema TUCHAT. La confirmación de su ascenso a la fama está en Buenas Noches Tour, su actual gira de conciertos para presentar su segundo álbum de estudio.

Tras actuar tres noches en el Movistar Arena de Madrid en febrero, Quevedo recorrió entre abril y junio países latinoamericanos como Puerto Rico, México, Argentina o Costa Rica, con una pequeña pero destacable parada el 24 de mayo en su tierra, Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, el artista continúa su recorrido por España, con el Palau Sant Jordi de Barcelona como su última parada.

El lunes 8 y el martes 9 de septiembre, Quevedo ha hecho alarde de su estatus en la industria desde la capital catalana. Para ello, ha querido contar con dos invitados: el también canario Lucho RK, con el que ha interpretado PREÑÁ en su primer concierto, y Bad Gyal, quien ha sorprendido sobre el escenario al ritmo de Real G.

La catalana, elevada por unos tacones altos y un conjunto blanco, ha querido acompañar a Quevedo en su segunda y última noche en Barcelona con su gira Buena Noches Tour para hacer sonar en directo su colaboración de 2024, donde cantan: "Tú te ves perfecta / Sin ropa en la mano / La copa y el philly en la otra".

Tras sus dos conciertos en Barcelona, Quevedo actuará en Málaga y A Coruña, siendo el 2 de octubre en Valencia su última parada en España. Tras visitar el recién inaugurado Roig Arena, el cantante recorrerá varias ciudades de Estados Unidos hasta noviembre, tales como Dallas, Los Ángeles, Chicago, Brooklyn o Miami.