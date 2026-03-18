Quevedo publica un avance de 'SCANDIC': un tema que huele a fiesta y nostalgia

Quevedo en el avance de 'Scandic' | Instagram: @quevedo.pd

Después del lanzamiento de Ni borrachoel pasado mes de febrero, Quevedo ha anunciado su próximo tema titulado Scandic, el cual se estrenará esta misma semana.

En un avance publicado en su Instagram, no solo hemos podido escuchar un adelanto de la letra, sino que le hemos visto en uno de los lugares más míticos de la fiesta en Gran Canaria: la discoteca Scandic.

Según se ha podido observar en sus redes, el videoclip habría sido grabado en diferentes localizaciones de Gran Canaria y La Palma. Vecinos de esta última isla han asegurado haber visto al artista grabando en diferentes ubicaciones.

Y es que Quevedo ya ha apostado en muchos de sus videoclips por las islas como escenarios de grabación, por lo que no sería raro que este rumor se hiciera realidad.

La importancia de la Scandic

Situada en el Centro Comercial Plaza, se encontraba la ya extinta discoteca Scandic, la cual fue uno de los lugares más míticos de los canarios para salir de fiesta.

Este lugar tiene gran importancia en su carrera, pues fue el lugar donde en 2021 grabó el tema Universitaria, que le hizo saltar a la fama en Canarias y con el tiempo en toda España.

Avance de 'Scandic'

Pa' to' las pibas

Quiero verlas con la copa arriba

Bailando hasta abajo se motivan

Tú tienes todo eso que me encanta

Y yo quiero ver hasta donde es que aguantas

Me tiene mal esa carita santa

Pero sé que eres mala, baby

Tienes to' eso mami

To' eso que me pone malo

Si lo pides, me caso

Na' en verdad no me hagas caso

Hazme el favor

Si hay algo que yo no sé dar es dar amor

Y sé que soy malo, sé que soy lo peor

No soy pa ti, yo te lo había advertío

Mientras más corto más divertido, pero

Mala, beibi, no seas mala

Beibi no seas mala