Quevedo publica un avance de 'SCANDIC': un tema que huele a fiesta y nostalgia
El canario ha hecho una publicación en sus redes donde se le ve en un mítico lugar de su isla con su próximo tema de fondo, Scandic. Al parecer, según se ha visto estos últimos días en las redes de Quevedo, el cantante habría grabado el videoclip en varias localizaciones de La Palma y Gran Canaria.
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Después del lanzamiento de Ni borrachoel pasado mes de febrero, Quevedo ha anunciado su próximo tema titulado Scandic, el cual se estrenará esta misma semana.
En un avance publicado en su Instagram, no solo hemos podido escuchar un adelanto de la letra, sino que le hemos visto en uno de los lugares más míticos de la fiesta en Gran Canaria: la discoteca Scandic.
Según se ha podido observar en sus redes, el videoclip habría sido grabado en diferentes localizaciones de Gran Canaria y La Palma. Vecinos de esta última isla han asegurado haber visto al artista grabando en diferentes ubicaciones.
Y es que Quevedo ya ha apostado en muchos de sus videoclips por las islas como escenarios de grabación, por lo que no sería raro que este rumor se hiciera realidad.
La importancia de la Scandic
Situada en el Centro Comercial Plaza, se encontraba la ya extinta discoteca Scandic, la cual fue uno de los lugares más míticos de los canarios para salir de fiesta.
Este lugar tiene gran importancia en su carrera, pues fue el lugar donde en 2021 grabó el tema Universitaria, que le hizo saltar a la fama en Canarias y con el tiempo en toda España.
Avance de 'Scandic'
Pa' to' las pibas
Quiero verlas con la copa arriba
Bailando hasta abajo se motivan
Tú tienes todo eso que me encanta
Y yo quiero ver hasta donde es que aguantas
Me tiene mal esa carita santa
Pero sé que eres mala, baby
Tienes to' eso mami
To' eso que me pone malo
Si lo pides, me caso
Na' en verdad no me hagas caso
Hazme el favor
Si hay algo que yo no sé dar es dar amor
Y sé que soy malo, sé que soy lo peor
No soy pa ti, yo te lo había advertío
Mientras más corto más divertido, pero
Mala, beibi, no seas mala
Beibi no seas mala