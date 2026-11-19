El 6 de febrero de 2026, la artista presente en temas como LA SACAPUNTAS o LAS TERRORES (MINIFALDA), lanzó junto a Came Beats Soy Mejor. Un éxito que el viernes 20 de noviembre cobrará una nueva vida con los nuevos versos de Quevedo.

El adelanto presenta una estética marcada por las siluetas y sombras de los artistas, proyectadas sobre un fondo azul. Una imagen que se repite a lo largo del vídeo y que, por momentos, da paso a planos en los que podemos apreciar el rostro y el vestuario de ambos cantantes.

Ha sido Kristina quien nos ha desvelado este junte, publicando en sus redes sociales el teaser de Soy Mejor 2.0. Ya en los primeros segundos podemos darnos cuenta de la nueva narrativa de la canción.

El canario es el que se encarga de introducir el tema hablando de un amor platónico:

Tu eres la envidia de todos los barrios,

Con esos tacones y esas mini

Tu mi droga, me tienes de usuario

Mil pives le tiran y no hace na'

En la calle tienes el control

Quiero verte donde da el sol

En tu cama quiero que haga calor

Esa chica inalcanzable no tarda en responderle con los versos que ya conocemos de la primera versión:

Tú sabes que soy mejor que la nueva y que la anterior

Yo te doy besitos sabor a mentol

Ella te hace el sеxo, yo te hago el amor

Este tema llega en un momento de cambio en el panorama de la música urbana española donde nuevas voces femeninas como Metrika, La zowi o L0rna cada vez tienen más presencia.