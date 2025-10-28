Björk, Doechii, Mónica Naranjo… Las reacciones de los artistas a 'Berghain' de Rosalía

Rosalía en el videoclip de la canción 'Berghain' | SONY

Rosalía ha vuelto a demostrar su gran talento con Berghain, el primer single y preludio de su álbum LUX. En él, la artista muestra su versatilidad al son de ritmos operísticos junto a la orquesta sinfónica de Londres.

Todo ello, mezclado con pinceladas de música electrónica de la mano de Björk e Yves Tumor, está completado con un videoclip experimental y cinematográfico de lo más hipnótico.

Y las buenas críticas no han tardado en llegar, no solo por parte de los fans, quienes han abrazado este nuevo sonido de la artista, sino por otros nombres reconocidos del panorama musical y de la actuación.

El agradecimiento de Björk

La cantante Björk ha querido mostrar su admiración por Rosalía tras el estreno del primer single de su cuarto álbum, en el que ella misma colabora. "¡Es un gran honor para mí estar en esta canción con Rosalía! Es tan emocionante ver crecer a esta mujer", ha expresado por redes sociales.

"Felicitaciones a ella por este increíble álbum. Cambio de género, estilo kung-fu. ¡Este concepto es feroz!", ha compartido, muy orgullosa de su compañera.

Junto a la dedicatoria, la artista islandesa ha compartido una imagen del videoclip de la canción Oral, tema que lanzaron en colaboración en 2023.

Grandes comentarios sobre Berghain

Ante el estreno de Berghain, Rosalía compartía un fragmento del single y el videoclip en su cuenta de Instagram, y los comentarios de la publicación están repletos de halagos a la catalana.

"Ole, ole y ole", ha compartido Mónica Naranjo, mientras que Nathy Peluso también mostraba su admiración: "Bendiciones". "Dios mío de mi vida, estoy llorando", comentaba Angy Fernández.

Por su parte, Doechii también se ha pronunciado: "Ella está loca". "¡Qué derroche! ¡Qué huracán!", ha compartido, por su parte, Manuel Carrasco. La artista Greeicy también ha catalogado a Rosalía de "única".

La publicación con tan solo un minuto de la canción ya supera los 1,3 millones de 'me gusta'.