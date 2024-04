¿Quién es Conchita, la cantante y nueva concursante de Tu cara me suena?

Tu cara me suena arranca con su nueva edición. Más artistas, más imitaciones y más humor que nunca.

Entre los concursantes, destaca la presencia de la cantante hispanofinlandesa Conchita. A sus 43 años, tiene una larga trayectoria en la industria musical tanto en solitario como en el grupo Chansons d´hiver, que montó con su pareja Pablo Cebrián.

La carrera como cantante de Conchita

Conchita aprendió a tocar la guitarra siendo adolescente y con 20 años actuó por primera vez delante de público, el pistoletazo de salida de su carrera. En 2007, lanzaba su primer disco Nada más y poco a poco irían llegando al mercado sus siguientes trabajos en solitario como 4.000 palabras (2009), Zapatos nuevos (2012) o Esto era (2014).

La artista se unió al productor musical Pablo Cebrián en 2016 y formaron el grupo Chansons d'hiver, estrenando a los pocos meses el EP Prologue. Su último trabajo es el álbum La Bola De Nieve.

Ha colaborado con algunas de las estrellas más populares del país como Los Secretos, Vanesa Martín, Sergio Dalma, Rosa López, Leire Martínez o Rozalén.

Quién es Pablo Cebrián, la pareja de Conchita

Conchita sale con el productor musical Pablo Cebrián, al que conoció en 2012 como parte de un proyecto profesional, sin embargo, no tardaron en enamorarse, empezar a salir y llevan más de diez años. Antes de dedicarse a ello, tenía un grupo llamado Fábula y publicó dos álbumes de estudio y un EP.

Como productor, el canario ha trabajado para artistas como David Bisbal, Manuel Carrasco, Aitana, Malú, Morat, DVICIO o Marwan entre otros. Además, ha conseguido estar nominado en varias ocasiones a los Latin Grammy.

La odisea de Conchita para dar a luz a su hijo

Conchita y Pablo decidieron en 2018 tener un hijo y lo anunciaron en verano en su cuenta de Instagram. Aunque el embarazo se había desarrollado de manera normal, en la recta final los médicos le diagnosticaron preeclampsia severa, una complicación que provocó que hubiese que provocarle el parto a la cantante dos meses antes. Fue entonces cuando entró en coma, y se pasó tres días en este estado.

En una entrevista con Diez Minutos, rompió su silencio revelando que le había hecho ver "la vida de otra forma". "Cuando la vida te da un golpe fuerte, inevitablemente aprendes y recolocas tus prioridades. Te das cuenta de que los problemas que tenías no eran tales. Los problemas son como pompas de jabón, los explotas y se solucionan, y si no, hay que seguir adelante", contó.

La cantante comentó que aunque siempre había creído que en momentos tan críticos pensaría en la música, esta no se le vino a la mente durante aquellos instantes. "Una cosa curiosa es que siempre había pensado que, cuando hiciera balance de mi vida, estaría la música. Y no fue así, pensé en otros momentos de mi vida y te das cuenta que las cosas importantes son haber pasado una tarde con tu amiga, tu familia... o una simple carcajada", aseguró.

Lo cierto es que la gravedad de la situación durante el parto nubló el juicio de la artista yni siquiera era consciente de que había sido madre. "Realmente, con todo lo que me pasó, no era consciente de que había tenido un niño. Yo estaba más centrada en luchar por mi vida y, cuando lo cogí en brazos, me di cuenta que mi prioridad era otra. En ese momento, me olvidé de mí. Fue un momento precioso", explicó.

'El Viaje', la emocionante canción de Conchita

En 2021, Conchita lanzó la canción El Viaje, un tema que hablaba sobre la dura experiencia para dar a luz y que dedicó a su hijo. Precisamente ese fue el tema que cantó en 'Que siga el baile', el programa donde Sara Carbonero no pudo reprimir las lágrimas por la emoción del directo.

La periodista, que estaba entrevistado a Conchita por su nuevo trabajo musical, no pudo evitar romperse al escuchar 'El Viaje' en la voz de la artista. "Es curioso, porque la gente se emociona mucho con esa canción, 'El viaje'. Para mí fue muy bonito verla emocionarse con algo que yo había hecho con tanto amor", aseguró sobre este emotivo momento.

Su anterior paso por 'Tu cara me suena'

Conchita se suma a la nueva temporada de Tu cara me suena, sin embargo, ya asistió en 2017 para ayudar a Lucía Gil a imitarse a sí misma. Las dos mujeres arrasaron interpretando su popular single Las ocho y diez.

Además, un año después María Villalón la imitó con guitarra incluida cantando Nada que perder.

En la novena temporada, Lydia Bosch se sentaba en el piano para cantar El Viaje.

Ahora, todos los ojos estarán puestos en ella y deberá encargarse semana tras semana de imitar al artista que le toque. Estaremos atentos a todas las espectaculares actuaciones que hará.