Quién es Izan Llunas, el cantante de Ibiza que viene de una familia llena de artistas

A pesar de haber quedado en cuarta posición en el Benidorm Fest 2026, Izan Llunas ha sido el favorito de muchos en las redes y continúa expandiendo actualmente su carrera musical con su nuevo team, ahora sé.

Sin embargo, el cantante ibicenco lleva el arte en la sangre, pues tanto su padre como su abuelo han sido músicos y han participado en el Benidorm Fest y en Eurovisión en sus respectivas ediciones.

Además, su carrera musical empezó desde bien pequeño, interpretando al mítico Luis Miguel en una serie biográfica.

A continuación, te contamos todo sobre la prometedora carrera de Izan Llunas.

Su linaje musical

Desde su infancia, Izan Llunas ha estado muy ligado a la música, pues ha estado siempre escuchando la música que creaban su abuelo y su padre.

Su padre, Marcos Llunas, publicó grandes temas como Eres mi debilidad, con el que ganó el Festival de la OTI en 1995; o Sin rencor, la cual le permitió ganar el sexto puesto en el Festival de la Canción de Eurovisión 1997.

Por otro lado, su abuelo Dyango ganó la Sirenita de Oro al mejor intérprete y a la mejor canción del Festival de Benidorm de 1976 con Si yo fuera él y logró el segundo puesto en el Festival de la OTI de 1980 con Querer y perder.

Cuarto en el Benidorm Fest

Izan Llunas logró llegar a la final y conseguir un total de 139 puntos, quedando en cuarta posición con su tema ¿Qué vas a hacer?.

La canción logró cautivar a la audiencia gracias al uso de unos agudos exquisitos, una letra pegadiza y una puesta en escena sencilla, pero efectiva, con coreografía incluida.

Interpretando a Luis Miguel

A pesar del aumento de su exposición reciente, el artista tuvo un pronto despegue en la música con su participación en La Voz Kids a sus 13 años.

Sin embargo, su momento no alcanzó más exposición hasta el año siguiente, en 2018, cuando interpretó a Luis Miguel en su infancia en la serie biográfica del artista, ganando un Disco de Oro por su banda sonora.

Una carrera prometedora

A sus 21 años, el artista acumula aproximadamente un total de 27 sencillos, contando tanto temas en solitario como colaboraciones, siendo los más exitosos ¿Qué vas a hacer?, En mi corazón y su más reciente ahora sé.

Actualmente, tiene en torno a 75.000 oyentes mensuales en Spotify y está cerca de alcanzar los 88.000 suscriptores en YouTube.