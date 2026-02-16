Benidorm Fest volverá en 2027 independientemente de si España participa o no en Eurovisión

Con Tony Grox & Lucycalys todavía saboreando su victoria en la final del Benidorm Fest 2026, la organización del certamen ha decido hacer el gran anuncio: Benidorm Fest volverá en 2027 para celebrar su sexta edición.

Así lo ha anunciado José Pablo López, presidente de RTVE, este domingo al valorar que esta edición ha supuesto un "gran salto cualitativo" respecto a anteriores años, con una final "de ensueño" que abre "un camino propio" para el festival, que ya no dependerá de si España participa o no en Eurovisión.

"Hoy se coloca al mejor nivel de los grandes festivales internacionales", escribió en X al felicitar a los ganadores, que se han llevado el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros con la canción T AMARÉ.

Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se ha llevado un premio económico de 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción). Sin embargo, losa ganadores no representarán a España en Eurovisión tras la retirada de RTVE por la polémica participación de Israel en el concurso.

López quiso felicitar a Tony Grox & Lucycalys por haberse convertido en "triunfadores" del Benidorm Fest en "una final de ensueño". También destacó el "gran salto cualitativo que abre un camino propio para nuestro festival" que, según aseguró, se coloca "al mejor nivel de los grandes festivales internacionales". "Nos vemos en Benidorm en 2027", escribió a modo deespedida.

Por su parte, los ganadores quisieron animar a otros cantantes y productores a presentarse a la próxima edición del Benidorm Fest. "Que se presente, que vaya con todo, que lo disfrute y que se lo pase bien", dijo Lucycalys a Europa Press mientras que Tony Grox añadió: "Que lo haga con el corazón, que no lo haga para triunfar ni nada por el estilo, que haga de verdad lo que sienta de su corazón, de lo más profundo, y que se presenten, productores y productoras".