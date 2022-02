¿Quién es Jhené Aiko, la cantante que interpreta 'America the Beautiful' en la Super Bowl?

Muchos consideran America The Beautiful como el himno no oficial de Estados Unidos y razón no les falta. Se trata de una canción patriótica, que cobró una nueva relevancia a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En algunos eventos deportivos, como la Super Bowl, se ha convertido en una canción que hay que cantar, sí o sí, junto al himno nacional.

En esta ocasión, la responsabilidad de entonar America The Beautiful ha recaído en la cantante seis veces nominada a los Grammy Jhené Aiko. Mientras, la encargada de interpretar The Star-Spangled Banner (título del himno de EEUU) es Mickey Guyton. La primera artista negra en obtener una nominación al Grammy coge el testigo de los cantantes Jazmine Sullivan y Eric Church que lo hicieron en la Super Bowl de 2021.

¿Quién es Jhené Aiko?

Jhené Aiko sigue la estela de H.E.R., que cantó America The Beautiful en la Super Bowl de 2021. La acompaña en el escenario la actriz Sandra Mae Frank, encargada de interpretar el tema en lenguaje de señas. Hará lo mismo con el himno nacional.

Jhene es una cantautora norteamericana con raíces japonesas que aterrizó en la industria musical en 2003. Ese año, cuando tenía 15 (ahora tiene 33), estuvo a punto de publicar su álbum debut, My Name Is Jhené, pero finalmente no salió y se centró en sus estudios.

Su primer disco llegó diez años más tarde, cuando en 2013 lanzó al mercado Sailing Soul. Desde entonces ha publicado otros dos álbumes de estudio.

La cantante siempre ha tenido un estilo muy particular, en el que se nota su interés por explorar nuevos ritmos a partir del R&B. A lo largo de su carrera, Jhené ha colaborado con otros artistas internacionales como Nas, Ab-Soul o John Legend.

La carrera de Jhené Aiko está marcada por una canción. For My Brother es el título de la composición que escribió para su hermano Miyagi, quien murió de cáncer el 19 de julio de 2012, poco después de que saliera el tema.

La cantante es actualmente pareja del rapero Big Sean, aunque antes lo fue del cantante O'Ryan. Estuvieron juntos de 2005 a 2008 y con 20 años Jhené dio la bienvenida a su primera hija. Namiko Love nació el 19 de noviembre de 2008. Una curiosidad, en 2016 fue nombrada la famosa vegana más sexy del año por PETA. Posó desnuda en la campaña contra el uso de pieles de animales Drop the Fur.

La historia de 'America The Beautiful'

America The Beautiful, la canción que interpreta Jhené Aiko, en la Super Bowl es un tema lleno de historia. La canción cuenta con más de 100 años y han sido muchos los artistas que la han interpretado a lo largo del tiempo. De hecho, su relevancia en la cultura norteamericana llevó a John F. Kennedy a querer convertirla en himno del país. Su propuesta no llegó a buen puerto. El himno es The Star-Spangled Banner.

La letra del tema es de Katherine Lee Bates, una profesora de inglés que la compuso en 1893. Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha Franklin y hasta Jennifer Lopez han cantado America The Beutiful. En 2020, Yolanda Adams entonó la letra para la Super Bowl, mientras que fueron las cantantes y actrices Renee Elise Goldberry, Phillipa Soo y Jasmine Cephas quienes lo hicieron para la ceremonia de 2021.