¿Quién canta este año el himno de Estados Unidos en la Super Bowl?

Se hace el silencio cuando suena el himno de los Estados Unidos en la Super Bowl. Es probablemente uno de los momentos más emocionantes de la cita deportiva. Por eso cada año genera tanta expectación descubrir quién es el artista encargado de prestar su voz a la canción The Star-Spangled Banner.

Este 2022 la NFL ha elegido a una estrella emergente de la música country. Es Mickey Guyton, la primera artista negra en recibir una nominación al Grammy en una categoría de música country.

La artista de 38 años coge el testigo de Jazmine Sullivan y Eric Church, que tuvieron el reto de actuar en 2021 tras la exitosa actuación de Demi Lovato en 2020.

Guyton interpreta el tema antes de que arranque el partido entre Los Angeles Rams y Cincinnati. Se une así a una larga lista de artistas que se dan cita este domingo en el SoFi Stadium.

Jhené Aiko interpreta la canción America The Beautiful, el que podría llamarse otro himno de EEUU, y el show del descanso cuenta con cinco iconos del rap: Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lama.

Quién es Mickey Guyton

Mickey Guyton es una cantante de 38 años, que podríamos definir como una luchadora dentro la industria. Guyton nació en el estado de Texas y comenzó su carrera en 2011, cuando se trasladó a Nashville, Tennessee, y firmó con Capitol Records Nashville.

Su oportunidad de oro ha tardado en llegar algo más de 10 años, al ser llamada para interpretar The Star- Sangled Banner en el inicio de la Super Bowl 2022, como ya hicieron Beyoncé o Lady Gaga.

Remember Her Name es el nombre que recibe su álbum debut lanzado a fines de 2021, que ya está siendo un éxito, especialmente, entre el público texano por su faceta más country. La artista comenzó a despuntar con la canción Better Than You Left Me, lanzada seis años antes que se produjera el estreno de su primer disco.

Este primer álbum le ha sido suficiente para ganarse la atención de todos y ha conseguido cuatro nominaciones en la 64ª edición de los premios Grammy (se celebra el 4 de abril de 2022): Nueva Vocalista Femenina del Año, Mejor Interpretación Country En Solitario, Nueva Artista Femenina del Año y Nuevo Artista del Año.

Destaca la nominación recibida por el sencillo Black Like Me, un tema inspirado en su vida como mujer afroamericana en un mundo tan particular como el del country. Gutyon opta al Grammy a la Mejor Interpretación Country En Solitario. Es la primera artista negra en ser nominada en esta categoría y podría ser la primera en ganarla.

Con la interpretación de este domingo, en la final de la Super Bowl, Mickey Guyton sucede a otras grandes artistas como Mariah Carey, que interpretó el himno en 2002; Beyoncé, en 2004; Lady Gaga, en 2016 y la legendaria actuación de Whitney Houston, en 1991.