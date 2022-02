¿Quién actúa en el descanso de la Super Bowl? Lo que tienes que saber de los cinco cantantes de la cita deportiva

¿Quién canta en este año en el descanso de la Super Bowl? Es la pregunta que muchos se hacen al llegar febrero y con él la famosa cita deportiva, una de las más importantes del año y de las que mayor repercusión tienen en el planeta.

Tras el éxito de Jennifer Lopez y Shakira en 2020 y el espectáculo de The Weeknd en 2021, este año toca giro musical. Los raperos Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar son los encargados del show del intermedio, que está generando muchas expectativas y que promete muchísimas emociones.

La cuestión ahora es, ¿los conoces a todos?

Eminem

Eminem es uno de los rostros más conocidos del rap. El rapero entró en la industria musical por todo lo alto y su álbum The Slim Shady LP, editado en 1999, consiguió posicionarlo en los primeros puestos de las listas de ventas. Desde entonces, se ha convertido en una referencia para el género con sus hits: Not Afraid, Without Me y Lose Yourserlf, entre muchísimos otros temas. En 2003 ganó el Oscar a Mejor canción por Lose Yourself, de la película 8 Millas.

No fue a recogerlo porque la comisión organizadora le pidió que moderara su lenguaje durante la actuación para no ofender a nadie. El rapero de 49 años apareció por sorpresa en 2020 cuando entonando la canción que le dio la estatuilla. Las reacciones del público fueron maravillosas.

Mary Jane Blige

Mary Jane Blige es una actriz y cantante estadounidense de R&B contemporáneo. Durante su trayectoria musical, la artista ha recibido hasta ocho nominaciones a los premios Grammy y ha sido ganadora en categorías como Mejor interpretación vocal R&B por un artista femenino, Mejor álbum de R&B y Mejor Canción R&B. Podría decirse que la intérprete de 51 años es una de las cantantes afroamericanas más destacadas de los últimos años.

Snoop Dogg

Calvin Cordozar Broadus, más conocido por todos como Snoop Dogg, es un cantante, productor y actor estadounidense de 50 años. Es uno de los artistas de hip-hop con más éxito en el Gangsta rap. ¿No le recordáis de Scary Movie 5? Según cuentan, le debe su nombre artístico a su madre, que le llamaba Snoopy porque no se perdía nunca los episodios del popular personaje.

Su debut musical fue en 1993 con el álbum Doggystyle, que se convirtió en todo un exitazo. En 1994 recibió tres premios Billboard Music Awards y dos premios MVT Video Music Awards. Sin lugar a dudas, Snoop Dogg es otro rapero que no podía faltar en este quinteto de lujo.

Dr. Dre

Andre Romelle Young, más conocido por su nombre artístico Dr. Dre, es cantante y uno de los productores musicales más conocidos del panorama. El rapero de 56 años triunfó con el grupo de hip-hop N.W.A. , aunque como solista tampoco le ha ido nada mal. En 1996 fundó Aftermath Entertainment y firmó con Eminem y 50 Cent con su sello. Desde entonces, su éxito se cuenta por millones de dólares.

Kendrick Lamar Duckworth

Cierra este quinteto, Kendrick Lamar Duckworth, otro de los grandes raperos y productores. Lamar, de 34 años, es considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación, sobre todo por el impacto que ha tenido su música debido a su mensaje. En sus letras, habla sobre la discriminación y la violencia, a la vez que alza su voz para que los afroamericanos saquen pecho de su herencia para así poder eliminar la lacra del racismo.