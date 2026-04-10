Quién es J Kbello: a un paso de Eurovisión, su hijo Mateo y su éxito musical

Antes de subirse a un escenario para cantar, Jescús Cabello, más conocido como J Kbello, lo hizo para bailar. El intérprete de V.I.P., canción con la que compitió en el Benidorm Fest 2025, empezó su carrera en el baile urbano y después se interesó por la música —primero como compositor y luego como cantante—.

En la final del festival, J Kbello quedó en tercera posición con 134 puntos. Por encima tuvo a Daniela Blasco y Melody, siendo esta última la elegida para representar a España en Eurovisión 2025 con 150 puntos.

Pero su carrera no se ha quedado ahí, sino que ha seguido triunfando en la música, es padre y ha participado en otro programa de televisión antes de pasar por Tu Cara Me Suena 13.

Quién es J Kbello

El cantante gaditano de 27 años se hizo popular gracias al programa de televisión Cover Night, en el que consiguió el segundo puesto. Aunque su estilo mezcla la música urbana y el reguetón, J Kbello ha reconocido que le gustaría adentrarse en el mundo del flamenco y que le gustaría trabajar con artistas como Abraham Mateo.

El compositor ha lanzado doce temas a lo largo de su carrera, siendo su tema más popular V.I.P., con el cual compitió en el Benidorm Fest.

Sus últimas canciones son LLÁMAME, junto a JEDET; su más reciente GORRIÓN y DÍMELO, DÁMELO, su colaboración con NIA que coescribieron durante su paso por el concurso de aventura Hasta el Fin del Mundo.

En cuanto a su estilo, suele escribir canciones con un ritmo pegadizo y cargadas de sensualidad, y a las que suele acompañar de coreografías en sus directos.

'V.I.P.' iba a ser para Blas Cantó

Quedarse fuera en 2024 no le quitó las ganas de presentarse a la cuarta edición del Benidorm Fest. Lo curioso es que, originalmente, V.I.P. no iba a ser para J Kbello. En una entrevista con FormulaTV explicó que el tema nació en "una sesión de estudio que iba a ser para Blas Cantó".

"El productor empezó a hacer unos acordes y a mí me empezó a gustar... Yo antes había hablado con él de que quería hacer un afro, un UK garage, electrónica... Y, de repente, hizo unos acordes, salieron melodías y dijo: '¿Y si soltamos esto y lo hacemos para ti?'. Mientras íbamos haciendo la canción, decíamos: 'Esto es muy Benidorm'", contó. En esa misma entrevista, aseguró que empezaron a hacerla en abril y se finiquitó en septiembre.

Padre a los 19 años

J Kbello ha asegurado en más de una ocasión que no le gusta desvelar detalles de su vida privada, aunque se sabe que tiene un hijo de nueve años del que ha hablado en numerosas ocasiones. "Él es mi fan número uno. Se sabe todas mis canciones, incluso las que no han salido. Es la persona que me hace tener los pies en la tierra. [...] Creo que me ha cambiado mi vida a mejor", apuntó en las redes del Benidorm Fest.

"Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada"

El cantante de V.I.P. también ha contado que la paternidad le llegó muy temprano. "Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes", contó en otra entrevista. "A pesar de ello, tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños. Cuando estoy con ellos, soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad".

De su hijo Mateo también dice que es el motor de su vida, quien le hace no tirar nunca la toalla. "Quiero ser un ejemplo para él. Le apoyaré haga lo que haga", explicó el cantante en una entrevista en la que habló de la importancia que tiene para él ir a terapia.

"Voy a terapia para saber afrontar los cambios que me pone la vida. No por el hate. La gente es muy ingeniosa y me río mucho con lo que dicen. Lo que me preocupa son los cambios que se vienen en mi vida, personal y profesional", confesó antes de concursar en el Benidorm Fest.

Su participación en 'Tu cara me suena 12'

Durante la duodécima temporada de Tu cara me suena pudimos ver al artista interpretar el tema Lose Control de Teddy Swims, en el cual realizó una interpretación magistral y recibió los halagos del jurado. A pesar de que tan solo estuvo como invitado el programa, el artista declaró sus ganas de participar en la siguiente edición, así que quizás podamos verlo derrochando talento en la pantalla en un futuro no muy lejano.

Ahora, el cantante se prepara para participar en la edición de Tu Cara Me Suena 13 que comienza este viernes 10 de abril.