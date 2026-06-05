Quién es Kenneth, el cantante venezolano que participó en el Benidorm Fest

Kenneth es un artista venezolano que está a punto de estrenar su álbum debut tras competir en el Benidorm Fest 2026. El cantante vive en España y comenzó su carrera en La Voz Kids hasta seguir creciendo en orquestas y otros programas de televisión como Tu cara me suena 13 , donde actúa como invitado de María Parrado en la Gala 8.

Kenneth es un cantante nacido en Venezuela que vive en España. A los 11 años comenzó su carrera musical tras quedar finalista de La Voz Kids. Por aquel entonces usaba su nombre real, Carlos Alberto, y formó parte del equipo de David Bisbal.

Sus raíces venezolanas han sido clave para encontrar su estilo, centrándose sobre todo en el afrobeat mezclado con R&B, dancehall, urbano y electrónica. Además, el joven cuenta con una amplia experiencia sobre los escenarios como parte de la Orquesta Panorama City. "Mi escuela ha sido La Voz Kids y crecer en las orquestas", dijo en una entrevista para ESCplus España.

Su paso por el Benidorm Fest 2026

Kenneth participó en el Benidorm Fest 2026 con 23 años y con una canción sobre un flechazo: Los Ojos No Mienten. El artista consiguió una plaza en la final del certamen, donde quedó último —en el duodécimo puesto— con solo 40 puntos —24 del jurado, 4 del televoto y 12 del demoscópico—. Sin embargo, su tema es uno de los más escuchados de toda la edición.

"Los sueños se cumplen", dijo Kenneth en redes sociales al terminar el Benidorm Fest. "No sabéis lo que significa sentir vuestro respaldo más allá del escenario. Cada voto fue un abrazo, un 'creemos en ti', un empujón cuando más lo necesitaba. En esos minutos ahí arriba no estaba solo: estaba con todos ustedes. Esto no fue solo una actuación. Ha sido sueño compartido y cumplido. Y no es solamente mío, es de ustedes", añadió.

Está preparando su álbum debut

Desde su paso por el Benidorm Fest, Kenneth está promocionando su álbum debut: Afro Pal Cora. Sus dos últimas canciones, publicadas en 2026, forman parte de este proyecto: Favorita y Pa' Qué Mentir.