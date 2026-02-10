¿Quién es Kid Rock? Conoce al polémico músico que ha participado en la anti Super Bowl y que fue marido de Pamela Anderson

El show de medio tiempo de la Super Bowl es uno de los momentos más importantes y esperados del evento, siendo en ocasiones más visto que el propio partido. Este año, con la presencia de Bad Bunny como estrella, la expectación era aún más grande que otros años, sobre todo ante el rechazo del puertorriqueño a las políticas migratorias de Donald Trump.

Por este motivo, la organización conservadora Turning Point USA (fundada por Charlie Kirk) tuvo la idea de organizar un evento alternativo, el All American Halftime Show, para tratar de boicotear la actuación de Bad Bunny.

Este evento buscaba ser una celebración de valores tradicionales como la familia, la fe y la libertad y presentó como cabeza de cartel a Kid Rock, al cual acompañarían Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Pero... ¿Quién es Kid Rock? A continuación, te contamos quién es este artista estadounidense.

¿Quién es Kid Rock?

Bajo el nombre artístico de Kid Rock, Robert James Ritchie es un cantante, compositor y actor estadounidense que ha destacado en su carrera por su estilo musical, el cual se ubica en el country, rock, rap, heavy metal y funk.

El originario de Michigan se hizo conocido gracias a su cuarto álbum de estudio Devil Without a Cause (1998), principalmente con sus sencillos Bawitdaba, Cowboy y Only God Knows Why. Este disco llegó incluso a ser certificado en 2003 como 11 veces platino por parte de la RIAA (Recording Industry Association of America)

Sin embargo, probablemente el mayor reconocimiento de su carrera son las cinco nominaciones a los Premios Grammy que ha recibido, entre ellas la de Mejor Álbum de Rock.

Kid Rock durante un concierto | Gtres

Una niñez muy movida

Nacido en 1971, Kid Rock fue un niño con una infancia turbulenta. Desde bien pequeño tuvo que ayudar a recoger manzanas y se encargaba de cuidar a los caballos, pero, al encontrar esta vida aburrida, encontró su refugio en el rap.

A los once años se unió a un grupo de breakdance y aprendió a ser DJ. Ya en el instituto, ganó algo de dinero pasando música a cambio de cerveza y más adelante comenzó a pinchar en fiestas. Fue en este ambiente de la noche donde le otorgaron su sobrenombre.

Sin embargo, con 15 años se mudó a vivir con su amigo Chris Pouncy y fue forzado a vender drogas por una pandilla conocida como los Best Friends.

Por suerte, la vida le deparaba un giro de 180º y, cuando actuaba como telonero en un show, fue captado por el representante de una discográfica que le permitió firmar su primer contrato para un disco a los 17 años.

Su relación con Pamela Anderson

El cantante ha mantenido una relación con Pamela Anderson bastante turbulenta. La pareja inició su relación en 2005, poco tiempo después de la ruptura de la actriz con Marcus Schenkenberg, pero rompieron al año siguiente.

Sin embargo, ese mismo año, en 2006, retomaron la relación, casándose en un yate en Saint Tropez. Aunque la reconciliación no duró mucho, pues, tras sufrir un aborto, se separaron dos meses después.

Kid Rock y Pamela Anderson en 2001 | Getty Images

Su alineación con Trump

El perfil político del artista lleva un tiempo estando muy ligado al presidente Donald Trump, sobre todo cuando en abril de 2025 el cantante estuvo presente durante la firma de un decreto para poner fin a las irregularidades en precios para conciertos, concretamente con entradas de reventa y los precios abusivos.

Además, el cantante dio algunas declaraciones sobre lo que se podía esperar de su show que estaban muy alineadas con la ideología conservadora: "Simplemente, vamos a tocar grandes canciones para nuestra base, gente que ama el fútbol, América, la buena música y a Jesús".

Kid Rock junto a Trump durante la firma de un decreto | Gtres

Un cantante polémico

A lo largo de su trayectoria, Kid Rock ha sido señalado por haber hecho comentarios que se consideran racistas, xenófobos, sexistas, antiinmigrantes y contra elmovimiento LGBTQ+.

Además, recientemente se ha hecho viral una canción de Kid Rock normalizando la pedofilia, aunque no es la única que tiene. La canción Cool, Daddy Cool, de 2001, dice en su letra literalmente: Jovencitas, jovencitas, me gustan menores de edad, algunos dicen que es ilegal, pero yo digo que es obligatorio.