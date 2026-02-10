Todo lo que hay detrás de la Super Bowl de Bad Bunny: sin arneses, personas como césped y la elección del niño

El show de Bad Bunny en la Super Bowl ya es historia de la música. El puertorriqueño hizo un homenaje a Latinoamérica y una reivindicación de todos los países que forman América a través de este espectáculo musical en la cita deportiva más vista en Estados Unidos.

Por ello, ha dado mucho de qué hablar con todos los elementos, escenas y simbología que utilizó a lo largo del show. Y ahora los productores detrás del aclamado espectáculo se han pronunciado para Variety sobre todos esos detalles.

Los problemas de logística con el atrezzo

Tal y como cuentan los productores, el equipo tenía un problema: la NFL no permitía más de 25 carritos para llevar equipo al campo de césped del Levi's Stadium en Santa Clara (California). Para llevar a cabo los tremendos planes de producción de Benito y su equipo creativo, eso significaba que algo tendría que ceder.

Por suerte, una solución para uno de los elementos visuales más impactantes del programa —los pastizales (campos de hierba y otras plantas) que evocan el paisaje puertorriqueño natal de Bad Bunny— fue convertirlos en personas reales, lo que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

"Reclutaron a unas 380 personas para que se disfrazaran de plantas"

Los diseñadores de producción Bruce y Shelly Rodgers, así como Julio Himede, reclutaron a unas 380 personas para que se disfrazaran de plantas, lo que facilitó la puesta en escena. "Había más de 330 actores del elenco, además de los personajes-planta. Fue simplemente enorme", ha explicado Harriet Cuddeford.

El uso de todos esos personajes de césped generó una puesta en escena muy diferente, y los productores debatieron durante un tiempo sobre cómo hacer que el espectáculo fuera visualmente único para los espectadores locales y al mismo tiempo accesible para los presentes en las gradas del Levi's Stadium.

La chaqueta de traje de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 | Getty Images

"Probablemente más que cualquier otro espectáculo, este fue coreografiado para la cámara", explica Hamilton. "Con la gente del césped, el espacio era bastante reducido. Por eso hubo muchos debates sobre la cámara y el público en el estadio. En el caso del estadio, sin duda tuvieron una visión limitada durante ciertas partes del espectáculo. Pero creo que logramos un equilibrio muy bueno", detalla.

El aspecto cinematográfico del espectáculo es intencional: "Durante muchos años hemos utilizado cámaras de cine con eficacia en el ámbito de la televisión en directo, lo cual es realmente ambicioso".

El show más ambicioso

El de Bad Bunny es el espectáculo de medio tiempo más elaborado en la historia del Super Bowl y no todo podría haber salido bien, pues "hay muchísimas variables en la televisión en vivo", tal y como remarca Cuddeford.

"Incluso el clima. Fue en un campo de césped natural y no hay techo. Tuvimos que tener planes de emergencia para la lluvia. Había muchísimas cosas que podrían haber causado un problema. Pero todo se desarrolló casi a la perfección ante nuestros ojos. Todos dijimos: '¡Guau, funcionó!'", desvela.

El artista decidió no usar arnés

Bad Bunny hizo varias acrobacias mientras cantaba. En un momento dado, para disgusto de los productores, el cantante se subió a un poste alto sin ningún tipo de seguridad. "Se negó a usar arnés", expresa Hamilton. "Decía: 'No lo necesito'. Hay todo tipo de consecuencias legales, algo que no me interesa, pero curiosamente, cuando decidió no usar arnés, ¡pudimos poner una cámara en el poste para verlo subir!", detalla.

Bad Bunny en la Super Bowl | GETTY

Pese a tener a "su disposición todo tipo de seguridad, aparejos y todo eso, él no quería". "Ese tipo hace sus propias acrobacias, y aprendió a hacerlo en unos tres minutos. Subió directamente al poste. En el ensayo, todos nos preguntábamos: '¿Va a estar bien?'. Pero él simplemente subió y dominó su voz. Muy ágil. Podía con todo", revela sobre la destreza del artista.

"Cuando decidió no usar arnés, ¡pudimos poner una cámara en el poste para verlo subir!"

Así también ocurrió con la caída desde el techo de la casita, aunque de manera más sencilla: "La acrobacia en sí, caer por el techo, no fue tan loca; hay una trampilla". "Simplemente la abren y la sacan por debajo de él [...] Son básicamente dos pregrabaciones diferentes: la pregrabación dentro de la casa, y luego está la pregrabación en el campo de él cayendo por el techo durante el ensayo general. Y luego, al compilar todo eso, cortamos a la transición de él cayendo por el techo y pudiendo abrir la puerta principal de una patada".

La historia real de la boda

Hamilton también detalla la historia de la boda en directo, procedente de Ontario (California): la pareja comprometida terminó con 15 invitaciones de boda extra, así que enviaron la mayoría a negocios locales con la esperanza de obtener algún obsequio. Pero decidieron mandar de broma la última invitación al artista. "La oficina de Bad Bunny los contactó y pensaron: 'Genial, quizás consigamos una foto firmada'. Pero los invitaron a una videollamada por Zoom, lo cual les pareció un poco raro", detalla.

En la llamada de Zoom, supieron el plan: Bad Bunny los invitaba a casarse en la Super Bowl. "¡Una sobreimpresión de invitaciones de boda resultó en una serie de eventos donde terminaron casándose durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl!", reflexiona la experta.

Una boda real en la Super Bowl de Bad Bunny: el vínculo de la pareja con el artista | APPLE MUSIC

La pareja había planeado que Baile Inolvidable del puertorriqueño fuera su primer baile. "Y así, pasaron de planear tocarlo en su boda a estar en la Super Bowl con él en vivo, cantándolo", dijo Cuddeford. "Y con el premio extra de que Lady Gaga también cantara en la boda", añade.

La historia del niño con el Grammy

A pesar de los rumores en redes sociales, Bad Bunny no le entregó su recién ganado Grammy a Liam, el joven de Minnesota detenido por ICE.

Ese momento busca transmitir una conexión personal con la infancia del artista. "El chico es alguien que elegimos", dijo Cuddeford. "Pero la historia detrás de eso fue idea de Benito. Creció viendo a sus ídolos en la televisión ganar premios. Ahora, se sube al escenario y recibe premios de sus ídolos. Sabía que se acercaban los Grammy y esperaba ganar algo. Y luego ganó el premio al Mejor Álbum el fin de semana pasado. Así que realmente quería inspirar a la próxima generación", expone la experta.

Por eso, el niño en la Super Bowl llevaba un atuendo similar al que aparece en una famosa foto de Benito de niño. "Esto representa una versión más joven de él, con la esperanza de que inspire a los niños de hoy", insiste.

Cómo fichó a Ricky Martin

Bad Bunny seleccionó personalmente a Lady Gaga y a Ricky Martin como sus invitados: a Martin como ídolo puertorriqueño de su infancia. Y la canción que Martin cantó, Lo que le pasó a Hawaii, no solo resuena en Puerto Rico, sino también en Hawái.

"Es una canción muy significativa, casi una especie de súplica para que Puerto Rico no se convierta en Hawái", dijo Cuddeford, quien cuenta que "fue muy conmovedor tener a un ícono puertorriqueño a quien ama y respeta profundamente para que lo acompañara e interpretara esa canción. Durante su residencia, muchos artistas invitados vinieron a cantarla. Nunca había logrado que Ricky la interpretara, así que estaba muy emocionado de que la cantara en la Super Bowl".

Los cameos de trabajos tradicionales

Los productores ha revelado los nombres de algunos cameos: Víctor Villa, fundador de Villa's Tacos en Los Ángeles, así como a un auténtico vendedor de piragua (postre puertorriqueño de raspado); los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas; una auténtica manicurista, un barbero y más. Incluso el sacerdote que casó a la pareja de Ontario es un ministro ordenado.

"La actuación celebra a la gente común, lo que significa ser humano"

Además de la reseñable María Antonia Cay, mejor conocida como Toñita, tomándose un chupito con Bad Bunny dentro de una recreación de su famoso lugar emblemático de Brooklyn, el Caribbean Social Club. "Recreamos fielmente este icónico bar puertorriqueño de Brooklyn, muy importante para la cultura", expone Cuddeford. Así, llevaron a "Toñita en avión para que participara en la presentación".

"La actuación celebra a la gente común, lo que significa ser humano, amar, tener alegría y apreciarse de verdad", reflexiona Cuddeford. "Esto fue para demostrar cuánto valora a su comunidad, para celebrar a la gente común en el escenario más grande del mundo, especialmente a las personas importantes de la cultura latina. Benito es una persona muy auténtica, y se trata simplemente de ser auténtico, muy real y muy humano", comparte.

Su reflexión sobre el resultado

Tanto Hamilton como Cuddeford sintieron que el mensaje del espectáculo de medio tiempo fue escuchado y resonó en el público. "Hay un verdadero sentido de comunidad y compromiso para entregar algo que todos sabíamos que iba a estar lleno de amor", expresa Hamilton.

Bad Bunny en la Super Bowl | GETTY

Por su parte, Cuddeford comparte: "La gente entendió el mensaje que quería transmitir. Que los latinos se sintieran queridos, vistos y celebrados, y que se sintieran felices. Es increíble lo que ha logrado, y que todos lo hayamos apoyado y ayudado a transmitir eso al mundo en este momento es, sinceramente, un gran honor".