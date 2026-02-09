Bad Bunny celebra su actuación en la Super Bowl con su equipo: "Esto es por nuestra cultura"
El puertorriqueño celebró todo un homenaje a la cultura latina con la participación de cantantes como Lady Gaga y Ricky Martin, mensajes reivindicativos y mucho ritmo. Con este show, Bad Bunny no solo demostró que es uno de los artistas más potentes de esta generación, sino que se coronó como un icono de resistencia contra el borrado cultural y las políticas de Trump.
La identidad boricua y latina no ha podido estar más ensalzada que con la actuación de medio tiempo de Bad Bunny durante la Super Bowl.
Y es que, durante su actuación, el artista puertorriqueño y reciente ganador de tres Grammys ha hecho todo un homenaje a la cultura de su país, pero también a la cultura latina, lanzando potentes mensajes para llamar a la convivencia y aceptación de la diversidad.
Su participación como gran show de este evento nos ha dado momentos muy potentes, como la actuación de Lady Gaga o la entrega de un Grammy al Benito niño.
Sin embargo, tras toda la gran fiesta que se vivió, el cantante quiso agradecer a todo su equipo por el trabajo realizado.
"Gracias. Los amo a todos. Gracias por esto. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo", empezó expresando el cantante de La Mudanza, después de recibir una gran ovación en el backstage.
Además, quiso recordar el motivo por el que este espectáculo tenía sentido: "Esto es por nosotros, nuestra familia, nuestra cultura. Los quiero, los amo".
Nuevas entradas para su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'
Bad Bunny no se ha contentado con hacer historia el día de ayer, sino que ha querido sacar a la venta nuevas entradas para los conciertos en España del Debí Tirar Más Fotos World Tour.
Las entradas ya se encuentran a la venta en Live Nation y Ticketmaster.
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano