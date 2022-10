Quién es Manuel Turizo: cómo empezó en la música, su hermano y su pareja

Manuel Turizo ha llegado a la cima de la música latina con solo 22 años. El artista colombiano ha estado detrás de uno de los mayores éxitos del verano, La bachata, y ahora estrena su próximo disco, 2000. Con solo cinco años en este mundo, ya se ha convertido en una auténtica superestrella de la música.

Su sueño inicial era ser veterinario

La infancia de Manuel Turizo siempre estuvo protagonizada por la música, ya que tanto su padre como su hermano se dedicaban a esto. Desde muy joven, le enseñaron a tocar varios instrumentos musicales como la guitarra, el ukelele o el piano. No llegó a dominar la técnica de ninguno, pero le dio una gran experiencia y background.

En una entrevista con GQ, explicó: "Desde que tengo memoria, siempre tocaba instrumentos como la guitarra, a los tres o cuatro años. Desde que aprendí a hablar me pasaban micrófonos de juguete y me decían, 'mano, canta'. Siempre hubo cierta conexión, aunque me costó varios años enamorarme de hacer música como tal".

Sin embargo, no fue su trabajo soñado cuando era un niño. Quería ser veterinario, aunque al final lo pensó mucho y decidió cuando tenía 13 años que prefería meterse en el mundo de la música. Fue precisamente su profesora de canto la que le ayudó a tomar esta decisión. "A los 12 años empecé a cantar, me metí en clases de educación vocal, y fue entonces cuando me entraron las ganas de escribir canciones. Lo hacía en clase, en mi cuaderno, en la parte de atrás, mientras la profesora dictaba. En clase no escribía nada más, solo canciones", señaló.

Su hermano Julián Turizo fue imprescindible en su carrera

A pesar de que sus padres estuvieron apoyándolo para triunfar en la música, quien de verdad estuvo ahí constantemente fue su hermano mayor Julián Turizo, con quien estrenó su primera canción Una lady como tú.

Él mismo, en una entrevista con Billboard, desveló que Julián era "la persona con la que mejor colabora". Y es que su hermano más que cantar, se dedica al arreglo instrumental, el coaching vocal y sobre todo, es su productor. A día de hoy, está detrás de todas sus composiciones, como su último tema La bachata.

Además, siempre que habla de su hermano lo hace con palabras muy emotivas: "Siempre, sobre todo lo que yo trabajo, Julián está presente. Él es compositor y productor. Cualquier idea que tengo, cualquier letra, sonido o melodía, le digo, 'ey, bro, escucha esto, ¿qué le cambiarías?'. Seguimos escribiendo juntos básicamente toda la música de Manuel Turizo".

Julián se casó este mes de julio en México con su pareja Mariana Ordosgoitia, con quien llevaba 12 años de relación. A este evento acudieron muchos de los amigos de ambos, al igual que Manuel.

Su ascenso meteórico en el mundo de la música

Desde el lanzamiento de Una lady como tú con su hermano, Manuel no dejó de crecer artísticamente y las ofertas de colaboraciones de grandes estrellas de la canción le llegaban a diario. Ha podido sacar música con Ozuna (Vaina loca), Noriel (Una vez más), Sebastián Yatra (En cero) o Abraham Mateo (No encuentro palabras).

Manuel Turizo empezó en la música desde muy joven, y habló de esto con GQ señalando que se había perdido muchas cosas por ello. "Me he perdido muchas cosas, y aún lo hago. Empecé con 16 años, y ahora tengo 22, relativamente todavía soy muy jovencito".

Sin embargo, insistió en que "todo pasa por algo" y se enorgullece de su carrera: "Siento que todas las cosas en la vida tienen un por qué, y son unas por otras. Me siento bendecido porque empecé muy joven en esta carrera, y era lo que quería y es lo que quiero. Me dedico a hacer lo que me gusta. Mi trabajo no es un trabajo, es literalmente lo que yo hacía en mi casa cuando tenía tiempo libre".

Su relación con Joselina Sorza

El cantante se encuentra en una relación con Joselina Sorza desde 2020 y en varias entrevistas contó cómo se habían conocido y cómo surgió el amor.

"De amigos pasamos a más que amigos y, después, precisamente no fue como '¿quieres ser mi novia?'. No. Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya", recordó Manuel.

La joven colombiana es modelo y tiene un línea de ropa de baño llamada Ayre. En su cuenta de Instagram, la mayoría de fotografías suyas que comparte son con este tipo de prendas para promocionarse.

La pasión de Manuel Turizo por los caballos

Manuel tiene una vida muy ocupada, sin embargo, siempre saca tiempo para su familia, sus amigos, su novia y sus aficiones. En una entrevista reciente, confesó que unas de sus pasiones más importantes era la equitación.

"Me gusta mucho hacer kitesurf, y soy un apasionado de los caballos. De niño vivía por la música y los caballos. También voy mucho a la playa, salgo al mar en mi botecito con mi novia, escuchar música, comer rico… Como me cuido tanto, cuando tengo tiempo libre me doy libertad para comer. Básicamente eso. Hacer asados con mi familia", añadió.

En definitiva, Manuel Turizo es uno de esos artistas que va a dar de que hablar durante los próximos años porque ya se ha situado como un grande de la música latina.