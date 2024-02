Quién es Marco, el protagonista de la canción que hizo famosa a Laura Pausini

Hay una fecha que señala el inicio de la carrera artística de Laura Pausini: el 27 de febrero de 1993, hace 31 años. La cantante italiana tenía solo 18 años y fue la ganadora del Festival de Sanremo en la categoría de nuevos talentos con una de sus canciones míticas, La solitudine (La soledad, en español).

El cómo llegó a subirse al escenario de tan icónico certamen musical ella misma lo ha contado en más de una ocasión. Siendo una adolescente, Pausini comenzó a cantar por pianos-bar junto a su padre y, mientras estaba actuando en uno de la localidad costera de Cervia, un cazatalentos de una discográfica italiana la vio cantar. La noticia de que iba a participar en Sanremo se la dio su padre por teléfono, mientras estaba en clase.

El primer amor de su vida y una leal amistad

“Marco se ha marchado para no volver / El tren de la mañana llega ya sin él…”, dice la canción con la que se presentó al festival nada más arrancar. La cantante señalaba a una persona concreta y así, a medida que el tema extendía su influencia por emisoras de radio, televisiones y locales, más grande se hacía la curiosidad por saber quién era ese tal Marco al que dedicaba el exitoso tema.

Y sí, Marco existió, Marco fue el primer amor de la cantante, el primer hombre que le marcó sentimentalmente. De los 12 a los 13 años fueron novios, contó a Carlos del Amor en el programa La matemática del espejo, y confesó divertida que fue la primera vez que sintió algo en su “cabeza”, en su “corazón” … y “también abajo”.

Completamente enamorada, también sufrió el desengaño y la traición: “Es la primera persona a la que he amado y he besado. Pero no le quise besar con la lengua. Después de un año juntos, me traicionó besando a otra”.

Han pasado muchos años desde aquello, Pausini se ha vuelto a enamorar más veces y ha superado aquel desengaño, del que también saboreó la venganza. Cuando ganó el Festival de Sanremo, Marco, con sus “ojos de muchacho un poco tímido˝, apareció de nuevo en su vida e intentó retomar la relación: “¡Ay, coño! ‘Es tarde mi amor’. ¡Qué revancha extraordinaria!”.

Ahora, la italiana, de 49 años, presume de mantener una bonita relación de amistad, además de reconocer que parte de su éxito se lo debe a él: “Si no hubiese vivido esa historia, no hubiese elegido la canción La Soledad para ir a Sanremo y no hubiese ganado. Me hizo mucho daño pero también ha hecho mucho dinero”.

Reconoce también que se siente muy agradecida por la lealtad que le ha guardado: “Él me encanta porque siempre ha sido muy privado, le han ofrecido un montón de dinero para hablar en Italia, en la televisión, pero no ha aceptado. Yo nunca le he dicho que no lo aceptase, pero quiere tenerlo privado. Somos muy amigos, lo quiero mucho, obviamente”.

De una infidelidad a otra

Laura Pausini es capaz de bromear sobre ese episodio de su vida que fue crucial para su carrera y la convirtió en una artista conocida mundialmente: “Sin los cuernos de Marco hace 30 años no sería una cantante que viaja por el mundo! Todos los años, en su cumpleaños, le doy las gracias”.

La de Marco no ha sido la única infidelidad que ha sufrido la reconocida como Persona del Año en los Latin Grammy 2023. "Yo tengo más cuernos que 20 toros juntos", le confesaba a uno de los concursantes de los que fue coach en La Voz en 2022. Su primera pareja oficial —y también su mánager—, Alberto Cerruti, con el mantuvo una relación de diez años, también le traicionó, pero esta vez las consecuencias fueron más serias para ella.

"Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", contó en el chester de Risto Mejide. Para superar la ruptura tuvo que ponerse en manos de un especialista: "He tenido que ir al psicólogo, unos dos meses. Necesitaba que alguien me ayudara porque no era capaz de hacer nada sola. Pensaba que mi vida había acabado. Desde ese momento he perdido un poco de mi dulzura", reconoció en la entrevista.

Recuperada del desengaño, en 2003 conoció a Gabriele Parisi, con el que mantuvo una relación de tres años. Hasta que en 2007 se encontró con el hombre definitivo, Paolo Carta, el productor y guitarrista que ahora forma parte de su banda y con el que se convirtió en madre de su hija Paola en 2013. La pareja se casó en marzo de 2023, el año en el que la diva italiana celebraba su 30º aniversario en la música.