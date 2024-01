¿Quién es Mr. Rain, el artista italiano que canta con Beret la canción 'Superhéroes?

Mr Rain es uno de los cantantes y productores discográficos más conocidos en Italia, su país natal. Vinculado al festival San Remo, promete ser un éxito internacional y podremos verlo actuar en España en el Benidorm Fest 2024.

Mattia Balardi -su nombre real- nació en Lombardía en 1991 y en 2009 se empezó a interesar en el rap, especialmente por artistas como Eminem.

Sus discos de estudio

En 2011 se publica su primer EP Time 2 Eat, a la vez que componía para otros artistas, y dos años después se suma a la séptima temporada del programa X Factor Italia. Lo hizo acompañado del cantante emergente Osso y abandonó el talent show pasadas las primeras rondas.

Su afición por el rap le llevó a participar en las llamadas 'batallas de gallos' en varias ciudades italianas.

Sus giras arrancan en 2014 y en 2015 lanza su álbum debut Memories, un éxito impresionante en Italia, donde dos de sus canciones son disco platino. Sus siguientes álbumes fueron Butterfly Effect (2018), Petrichor (2021) y Fragile (2022).

Su paso por el San Remo en 2023 y 2024

Mattia está muy ligado al ambiente eurovisivo, ya que en 2023 participó en el Festival de Música de San Remo 2023 con Supereroi, una canción compuesta por él junto a Federica Abbate y Lorenzo Vizzini.

Se trataba de un emotivo single que hablaba de cómo el amor puede ayudar a alguien en los momentos más duros. La vida se puede entender como una batalla y no es posible ganar solo.

En el certamen, la interpretó en directo acompañado del coro Mitici Angioletti di Zelo Buon Persico. Quedó en tercer lugar, siendo superado por Marco Mengoni con Due Vite y Lazza con Cenere.

Mr Rain ha sido seleccionado este 2024 para participar de nuevo en la preselección italiana, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de febrero. Lo hace con Due Altanere, con la que aspira a representar a su país en Malmö (Suecia).

Así se forjó 'Superhéroes', su colaboración con Beret

Mattia se dio a conocer en España en octubre por Superhéroes, su colaboración con Beret y la versión en español del tema que llevó en 2023 al San Remo.

El intérprete de Lo siento habló sobre él en su entrevista en Cuerpos especiales, aclarando que su manager le habló de él porque era italiano también y constantemente le manda música en este idioma. "Fue por un efecto mariposa un poco aleatorio. Yo sabía del Festival de San Remo pero cuando salió Mr. Rain no lo había visto. Lo vi posteriormente porque Andrea me lo pasó. Lo vi, me lo tradujo y dije 'qué bonito el mensaje que hay' porque es un mensaje de resiliencia y un mensaje que a día de hoy es muy necesario porque habla un poco de ser un mismo a pesar de las circunstancias y de todo", siguió explicando.

"Mi mánager decía 'es como el Beret italiano', a mí me hacía gracia y decía 'quiero traducirlo a ver si es así", continuó explicando. "Me gustó mucho y quedamos una vez una vez que estuvo en Madrid, nos caímos bien dentro de lo poco que yo sé de italiano y lo poco que sabe el de español... Fue buenísimo porque nos fuimos de festival los dos y fue como no podemos hablar aunque queramos", añadió sobre la historia de la que nació Superhéroes.

Beret y Mr Rain actuarán en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024