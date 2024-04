¿Quién es Rels B? Su dura infancia, su madre, su última novia conocida y su relación con Aitana

La vida de Rels B ha sido una auténtica montaña rusa y podríamos decir que ahora mismo se encuentra en una buena situación. El rapero, productor y cantante acumula más de 4 millones de seguidores en Instagram y ha logrado convertirse en toda una estrella en Latinoamérica.

La dura infancia de Rels B

Daniel Heredia Vidal -su nombre real- comenzó a trabajar siendo muy joven debido a mala situación que vivió en su casa de niño. Con solo 15 años dejó los estudios y tuvo que meterse a currar como camarero y albañil. La relación que tenía con su padre "se estaba enturbiando", como contó en El País, porque era "muy complicado y machista": "Me tuve que ir a vivir con mi abuela. Meses después se pudo venir mi madre".

El mallorquín compaginaba esto con producir sus primeras canciones -en 2014 lanzó el primer EP Change o Die- y cuando llegó la crisis cerró el restaurante para el que trabajaba: "La empresa de comida rápida donde trabajaba quebró. Estábamos en 2010, en plena crisis. Entrabas a pedir trabajo y te daban una patada en el culo".

Él seguía cobrando por los singles que tenía en YouTube y se dio cuenta de que quería dedicarse totalmente a ello: "Justo al mes me llega un cheque de YouTube de 400 euros. Así que me dije: 'Coño, si es lo que estaba cobrando de camarero por un mes'. Así que decidí no buscar trabajo y dedicarme todo el día a la música. No salía, porque vivía con lo justo para comer macarrones, y estaba en casa componiendo. Decidí apostar por ese camino y parece que no me equivoqué".

El apoyo de María, su madre

Su madre, María, siempre estuvo a su lado, especialmente en los inicios de su carrera. Como revela el citado medio, durante un concierto en México, donde arrasó con las entradas, gritó a pleno pulmón en el escenario: "Mamá, lo conseguimos, te quiero".

El artista de 30 años está muy orgulloso de donde ha llegado y con sus beneficios se compró una casa para él y otra para su madre en Mallorca. Es consciente de lo que sufrió como víctima de violencia machista y quiere compensarla: "Ella es el motor de mi vida. Es una luchadora. Lo ha pasado muy mal y ver que sigue ahí y que está tan fuerte me inspira".

Su relación con Lali Espósito

El mallorquín suele ser muy discreto con su vida sentimental, sin embargo, todas las alarmas se activaron en agosto de 2022, cuando subió la portada de su single Cómo dormiste y en la que se podía ver a Lali Espósito semidesnuda en una cama con las manos en la cara recién despierta.

Pero todo cobró sentido con el estreno del video. Parecían unas vacaciones de ensueño para una pareja que confirmaron su relación con el videoclip completo: bailes y sonrisas cómplices en un jacuzzi, paseito en yate, despertando junto a la cantante en topless y muchos besos.

En una entrevista poco después, el rapero contaba cómo la había conocido: "La conocí por unos productores que son amigos míos en España, que están haciendo música con ella y me dijeron el nombre". "Después de resaca en casa buscando una serie y de repente me sale la cara de ella y digo: 'Oye esa es la chica con la que trabajan mis productores, voy a ver la serie. Esta chica es actriz, canta, hace de todo'", añadió.

En marzo de 2023, Rels B la acompañó durante un concierto en el estadio Vélez Sarsfield, en Argentina, y se subió al escenario a cantar con ella.

Durante los siguientes meses, no se los volvió a ver juntos hasta que ella compartió en redes un peculiar video donde se veía una anciana pareja bailando y escribió: "Podríamos ser nosotros, pero no te dieron los huevos…". No había menciones, pero los fans dieron por hecho que iba por el cantante. Habían terminado.

Rumores de romance con Aitana

Rels B se unía a Aitana en verano de 2023 en miamor, una ardiente canción que revela una noche de pasión. Más allá del tema, se hizo viral el baile de la cantante catalana durante la gira Alpha.

Por aquel entonces, Aitana y Sebastián Yatra rompieron, lo que coincidió con el concierto de la catalana en Madrid. El programa En todas las salsas reveló que ahí comenzó a rumorearse que había tenido algo con el rapero: "En el último concierto de Aitana en Madrid ya no estaban juntos [Yatra y Aitana] y fue en ese momento cuando su entorno empezó a hablar a viva voz y sin esconderse de la relación especial que ha surgido entre la artista y el mallorquín".

No se hablaba de una relación, sino más una "amistad especial". A día de hoy, no se sabe qué ocurrió entre ellos.