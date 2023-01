Quién es Saiko, el granadino que se postula como artista revelación este 2023

La música urbana está en constante transformación. Continuamente cambian las referencias, los estilos, los sonidos y los exponentes, una evolución salvaje que provoca que cada vez sea más difícil mantenerse en una industria que no deja de crecer.

Ya no hay que invertir un dineral en una producción musical. Ahora muchos artistas se autoproducen desde su propia casa, en el mismo cuarto donde han escrito las líneas que luego rapean en las canciones. El talento nunca ha tenido tantas oportunidades de difusión y eso se nota. No dejan de emerger nuevos artistas, cada vez más jóvenes. El meteórico ascenso a la fama de Quevedo es el ejemplo perfecto. En solo un año ha pasado de ser casi un desconocido al artífice de la canción más coreada en verano. Un hito que no está al alcance de todos.

Ha sido el canario el que precisamente ha vaticinado quién será su sucesor. En una entrevista con Ibai Llanos para su canal de Twitch, el cantante de Playa del Inglés aseguraba que un joven llamado Saiko lo petará este 2023.

"Yo he acertado mucho en predicciones. Y el Saiko, el 2023 es suyo. Fuerte", aseguraba ante la curiosidad del streamer. "Lo que he supuesto yo en España en 2022, el 2023 es de Saiko", añadía.

Granadino de 20 años con dos Ep en el mercado

Versatilidad y sonido propio son algunas de las características principales de la música de Saiko, un joven granadino de 20 años que comenzó a rapear con solo 14.

Sus inicios comenzaron en 2019, cuando se unió a su hermano en el dúo Wido y Saiko, pero no fue hasta 2020 cuando se decidió a trabajar en su carrera en solitario. El "reggaeton meloso y el trap agresivo" son, según su biografía de Spotify, los sonidos con los que juega a innovar y fusionar.

Confía, Humendad y Guaraná (17:44) son los temas con los que en 2021 comenzó a ganar seguidores y acumular escuchas. En septiembre de 2022 sacó su primer EP, 1371 KM, formado por las canciones Fantasmita, San Walter y Polaris.

Solo tres meses después, el pasado mes de diciembre, llegaba su segundo Ep, 2 Opciones, que contiene los sencillos Quédate y Ódiame.

Andrés Lamanodeoro es su fiel escudero. No solo se encarga de las tareas de management, también participa en la producción y promoción de los temas. Lo acompaña desde 2020 en todos los conciertos, viajes y bolos y en sus redes sociales celebra que tanto trabajo y dedicación haya merecido la pena.

"Estoy muy orgulloso de Saiko y de mí porque por más decepciones que nos hemos llevado siempre trabajábamos el doble para volver a levantarnos y 3 años después la recompensa está aquí. Muchos kilómetros, muchas ciudades, muchas anécdotas y muchas personas son las cosas que me llevo en la maleta de este año", escribió refiriéndose al tour por Estados Unidos que llevaron a cabo como teloneros de la gira de Ferxo.

Telonero de Feid en su última gira por Estados Unidos

La viralidad y la versatilidad de sus temas le han puesto rápidamente en el mapa internacional. Tanto es así que Feid, uno de los artistas colombianos más exitosos de los últimos meses, ha contado con él para el preshow de su gira por Estados Unidos.

Saiko ha sido el encargado de telonear al intérprete de Feliz Cumpleaños en sus conciertos de octubre y noviembre en ciudades como Chicago, Dallas, Houston, San Diego o Las Vegas.

Colaboraciones con Quevedo y Lola Índigo

El remix de Humedad con Lola Índigo y Alejo -producido por Came Beats- recibía este verano una gran acogida entre el público. Los tres artistas se uneron incluso para grabar un videoclip.

Junto al canario Quevedo lanzó en marzo de 2022 el tema Jordan I, otro de los más virales de su discografía. Cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Spotify, seguido muy de cerca por Turbulencias, otro de sus singles más escuchados.