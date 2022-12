Quevedo predice qué artista español está a punto de petarlo: "2023 es suyo"

Quevedo ha estado charlando con Ibai Llanos sobre su próxima música, así como de otros artistas que forman parte de sus influencias com o Rosalía o C. Tangana . Además, vaticina qué artista español lo va a petar en 2023.

TAMBIÉN HABLA DE ROSALÍA Y C. TANGANA

Sin duda, Quevedo ha sido el artista revelación en España este 2022. Su colaboración con Bizarrap, popularmente conocida como Quédate, ha sido una de las canciones del verano compitiendo estrechamente con Despechá, el gran hit de Rosalía este año.

Sin embargo, este canario de 21 años ya estaba despuntando en la música urbana gracias a temas como Ahora y siempre, el remix de Cayó la noche, o Sin Señal.

Ahora, siendo uno de los artistas del momento, ha estado charlando con Ibai Llanos a pocos días de finalizar su año dorado. Quevedo ha hablado de otros artistas que más escucha.

Llama la atención la forma en la que habla de Rosalía, reconociendo que si no él no fuese cantante, no la escucharía: "Si nunca hubiese sido artista yo, quizá nunca hubiese sido el tipo de música que escucho. Pero a día de hoy, yo escucho los temas, las producciones, como suena todo tan increíble. Y los cojones que tiene experimentando".

Además, ha confesado que el tema que más escucha de la catalana es Dolerme.

En este mismo sentido habla también de C. Tangana, que arrasó en 2021 con su álbum El Madrileño: "Tangana igual. Yo que soy medio reguetonero, valoro la música que hacen por el curro que lleva detrás. Son las dos bestias".

Saiko, el artista revelación de 2023 según Quevedo

Pero Quevedo no ha hablado solo de artistas tan conocidos como Rosalía y C. Tangana. El canario se ha atrevido a vaticinar qué artista lo petará el próximo año.

"Saiko. Yo he acertado mucho en predicciones. Y el Saiko, el 2023 es suyo. Fuerte"", ha revelado, añadiendo: "Lo que he supuesto yo en España en 2022, el 2023 es de Saiko".

¿Quién es Saiko? El artista granadino con más proyección en la música urbana

Saiko es un artista granadino de música urbana que en septiembre de 2022 lanzó su primer EP, 1371 KM, formado por las canciones Fantasmita, San Walter y Polaris.

Empezó rapeando a los 14 y con tan sólo 20 ya cuenta con el respaldo de grandes productores de la industria. Este verano, su tema Humedad junto a Lola Índigo y Alejo, producido por Came Beats, ha tenido una gran acogida entre el público.