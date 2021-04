Quién es Sofi de la Torre, la cantante canaria con quien colabora Pablo Alborán

El dúo de Sofi de la Torre con Pablo Alborán ha convertido a la artista canaria en protagonista musical de la semana. La cantante ha reclutado al malagueño para interpretar juntos su tema Y duele, que lanzó en solitario a finales de febrero de 2020 y que desde entonces acumula más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip de la nueva versión llega este jueves 8 de abril a las 19:00 horas y todo apunta a que el trabajo va a superar el éxito del otro video. El tiempo lo acabará diciendo.

Sofi de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo de 1991) está ahora en el punto de mira por esta colaboración, pero lo cierto es que su carrera se remonta a 2013. Fue entonces cuando la artista de pop urbano lanzó su primer disco, Mine. Un año más tarde llegó la canción Vermillion, la primera en empezar a sonar con fuerza.

El empujón dentro de la industria se lo dio el artista hip hop estadounidense Blackbear con quien en 2016 publicó la canción Flex Your Way Out, aunque el éxito en realidad se lo dio su canción Pero no, publicada en julio de 2019 y que roza los dos millones de reproducciones en YouTube. Un año antes, Sofi de la Torre había lanzado su primera canción en español, Estamos Mal, que marcó un antes y un después en su carrera.

Un talento descubierto en clase de música

Su camino hasta aquí ha sido un camino de trabajo constante, en el que tuvo mucho que ver su profesor de música del colegio: Nick Payne. De él y del papel que jugó en su carrera habló en una entrevista en febrero de 2020. "Era superdeportista de pequeña. Pensaba que iba a ser mi ruta en la vida, competía a nivel España, pero a los 13 años el profe de música del colegio nos mandó como deberes componer una canción", explicó Sofi de la Torre, que estudió en un colegio británico y que entonces no sabía nada de música.

"Escribí y le puse una melodía en mi cabeza. Me dijo: Sofi, tienes que potenciar esto", explicó sobre la reacción del profesor, que le prestó un teclado para que empezase a tocar y le enseñó las primeras canciones al piano. Evidentemente aprendió.

Formanda en Londres, Los Angeles y Berlín

Eso fue en 2004. Cinco años más tarde, ya con 18, se trasladó a vivir a Los Ángeles para estudiar en una escuela de música durante seis meses y tras esta etapa se estableció en Londres, donde se formó en Comunicación en el Goldsmiths College. Estando allí compuso los sencillos Heartbeat y Faster.

De ahí se trasladó a Berlín, en 2011, y en 2013 el director alemán Felix Fuchssteiner le pidió que contribuyera con ellos a la banda sonora de Rubinrot (Ruby, la última viajera del tiempo). Ella también apareció en la película.

Estando en Berlín lanzó su primer álbum, Mine, y en 2014 ganó atención internacional con el sencillo Vermillion, coescrito con Jonas W. Karlsson. Con él volvió a trabajar en 2017: se encargó de producir su segundo disco Another? Not Me, I'm Done.

Dos años después llegó su primera canción en español y en 2020 el éxito con Pero no.