El peculiar regalo que recibió Camilo de Pablo Alborán

Camilo acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico, un disco la que ha puesto por nombre Mis manos y que compuso en pleno confinamiento. Durante su visita a yu Music, el artista colombiano ha compartido con Lorena Castell y Carlos Marco numerosas anécdotas y experiencias con otros artistas, entre las que ha destacado las vividas con Pablo Alborán.

El cantante se ha declarado un auténtico fan del artista español: "lo amo" y ha confesado que se sorprendió gratamente cuando Alborán publicó un vídeo en sus redes sociales interpretando una canción suya. Se decidió a escribirle y juntos dieron forma a una versión de El mismo aire.

Camilo ha explicado que grabaron el videoclip en lugares distintos y que fue su mujer la encargada de dirigir la producción. Pero no es la experiencia musical la que más ha llamado la atención de Lorena Castell y Carlos Marco.

"El regalo más raro y más útil de mi vida me lo ha dado Pablo Alborán. Me dio una cajita que se llamaba 'Estrategias oblicuas para la inspiración'. Es un montón de cartas que cartas que te ponen retos que te sacan y te descolocan de tu zona. Es para desbloquear la creatividad, porque la creatividad sale cuando menos le metes esfuerzos. Cuando estás clavado en una idea y no sale, necesitas hacer algo".

Sin duda, un regalo muy especial de parte de un artista para otro artista.

Y recuerda, cada sábado a las 19:00h tienes una cita con la mejor música en yu Music con Lorena Castell y Carlos Marco.

SEGURO QUE TE INTERESA

—Camilo: "Mis manos crearon las canciones que son los abrazos que no podemos dar"