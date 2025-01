Quiénes son Alleh y Yorghaki, los artistas del éxito 'capaz (merengueton)' que podrían colaborar con Aitana o Lola Índigo

Alleh y Yorghaki han conseguido darle un disco de platino en España a su gran éxito, capaz (merengueton), con el que han alcanzado el primer puesto en la lista de las canciones más vendidas en el país en la semana del 3 al 9 de enero superando cualquier canción del ahora omnipresente Bad Bunny, tal y como informa El portal de Música.

Juntos, Alleh y Yorghaki estrenaron el 24 de diciembre un disco conjunto titulado LA CIUDAD, del que forma parte su gran éxito y otras canciones como el ingeniero, una noche, me late o ultravioleta. Así, entre TikTok, las plataformas de streaming y sus numerosas apariciones en las discotecas, han conseguido abrirse hueco por todo lo alto en la industria musical en España con capaz (merengueton), un tema a medio camino entre el merengue y el reguetón.

De hecho, entre los planes de futuro de Alleh y Yorghaki podría estar una posible colaboración con Aitana o con Lola Índigo, con quien compartieron tiempo en el estudio. La catalana, por su parte, quiso compartir capaz (merengueton) en su perfil de Instagram, haciendo soltar las alarmas sobre una fusión musical al asegurar que no podía sacarse "esta canción de la cabeza". Los venezolanos, por su parte, no quieren revelar ningún detalle: "No podemos spoilear nada, pero hay muchas sorpresas en camino", aseguran a MegaStar FM.

Pero ¿quiénes son estos dos jóvenes venezolanos?

Así es Alleh

Alleh es un cantante venezolano que comenzó en la música de manera profesional en agosto de 2022, cuando publicó su primera canción: Baby Guaya. Pocos meses después llegaría la siguiente, De mentira. Un año más tarde, en febrero de 2024, vería la luz su primera fusión musical con Yorghaki: deja vu.

Ambos artistas se conocían antes de decidir emprender un camino musical juntos, aunque todo empezó por un encuentro casual en Valencia (Venezuela). "Me lo encontré así un día random en la calle y fue como, bueno, deberíamos hacer música", explica MegaStar FM.

Así es Yorghaki

Yorghaki, también cantante y productor musical venezolano, comenzó su andadura en la música algo antes que Alleh. Su primera canción registrada, la primera vez, data de septiembre de 2017.

Ante el inesperado éxito registrado con capaz (merengueton), asegura en la misma entrevista con MegaStar FM que tanto él como su compañero de proyecto están muy "emocionados" por que la gente esté "escuchando todo el producto más allá de una sola canción". Se refiere al disco entero, LA CIUDAD, el cual cuenta con doce canciones.