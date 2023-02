¿Quiénes son E'FEMME? Conoce a las integrantes de la girlband del Benidorm Fest

Sandy, Melania, BUBU y Lottie forman E'FEMME, la girlband del Benidorm Fest 2023. Las cuatro artistas, que compiten con la canción Uff!, debutaron en la música en 2019 de la mano del productor musical Luki, quien las acompaña también en esta aventura.

Su canción mezcla estilos musicales —del kpop al trap—y se presenta como la perfecta combinación de música y baile. La letra, además, combina partes en español con partes en inglés con la intención de llegar a todo el público europeo.

Qué significa E'FEMME y cómo surgió este nombre

La historia deE'FEMME empezó en septiembre de 2019 en torno a un café. Sandy tuvo la idea y se la propuso a Melania y a BUBU. No solo dijeron que sí, ese día empezaron a pensar cómo llamar a la banda.

"En un parque, probamos a combinar las iniciales de nuestros apellidos (FMM: Frías, Martín y Medel), y nos dimos cuenta de que sonaba parecido a la palabra ‘femme’ del francés, ‘mujer’. Nos gustó mucho esto y añadimos la E’ delante, para hacer el juego fónico de ‘FM’ (como la frecuencia de radio, jugando un poco con la idea de que somos mujeres en un grupo musical)", contaron en una entrevista en Coolturize.

En esta combinación falta la inicial del apellido de Lottie y tiene una explicación temporal. "No están porque ella se unió un día más tarde, pero vamos, ¡es tan importante y está tan presente como las demás!", explicaron las artistas sobre esos inicios.

"No somos K-pop, ni pretendemos serlo"

E'FEMME mezcla estilos pero no encaja en ninguno concreto, mucho menos en k-pop.

"Nos gusta ese estilo de música, pero no es lo que queremos plasmar porque nosotras no somos K-pop, porque no hablamos ni coreano, ni somos coreanas, ni pretendemos tampoco serlo. No queremos. Queremos hacer nuestro estilo de música", aseguraron en una entrevista en Discordia Magazine, en la que aclararon que beben de muchos más estilos. "Nunca vamos a renegar porque es una influencia al igual que más géneros y artistas. No somos eso, ni nos define, pero desde luego que nos encanta y vamos, es una disciplina increíble".

Las referencias varían según a qué integrante de E'FEMME se le pregunte. "Me gusta mucho el hip hop, sobre todo tipo old school. También tengo otro alter ego totalmente distinto y me gusta Todrick Hall, y también divas como Rihanna, amo a Rihanna, amo a Fergie", apunta Lottie.

BUBU cita a Mac Miller, BTS y Ariana Grande. Sandy se define como la más popera: "Ariana Grande es mi diosa". Y Melania asegura que tiene referencias más personales: "Cruz Cafuné y Eva Ruiz. Y luego, aunque no son en español, R&B inglés".

Luki, el quinto miembro de E'FEMME

Al hablar de E'FEMME hay que hablar del productor musical Luki, al que definen como su quinto integrante.

"Siempre está ahí. 'Pues chicas, creé esto' y nos pasa esa base instrumental y a veces incluso con letra. Entonces para nosotras es un pilar, nuestro pegamento", dice Melania al hablar sobre el productor que las acompaña desde 2019, y añade: "Es una persona que está constantemente creando con ideas supervariadas, y si el proceso creativo o inspiración no viene a nosotras, él siempre está ahí proponiendo o pasándonos cosas".

El mensaje feminista de sus canciones

Antes de la aventura del Benidorm Fest, E'FEMME sacaron las canciones 3 Fuegos o Vroom Vroom con claros mensajes de empoderamiento femenino.

"Nos sale un poco solo. A las mujeres nos gusta sentirnos fuertes y transmitir ese mensaje de que tú también puedes sentirte fuerte. Aunque yo creo que cualquier persona puede identificarse y eso es lo guay. Cualquiera que necesite de ese empoderamiento lo puede coger de nuestra música", contó Lottie en una entrevista en Código Público.

"Al final es algo que le dirías a un amigo, amiga o a quién sea. Queremos que esa fuerza que nos transmitimos nosotras como amigas, o sentimos cuando cantamos, también pueda sentirla otra persona", añadió BUBU en esa misma charla.