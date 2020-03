Radiohead toca 'Let Down' en directo por primera vez en 10 años y sus fans enloquecen

Radiohead transportó a sus fans diez años atrás al incluir el tema del recopilatorio OK Computer, 'Let Down', en su lista de canciones. "Holy s**t," (Lo que vendría a ser “Hostias”) escribía sorprendido el fan que subió el video de la actuación a YouTube.

Otros fans, asistentes y no asistentes al concierto, reflejaban en sus comentarios su sorpresa:

“As crazy as this tour has been, I was NOT expecting them to bring out the holy grail that is Let Down. Insane.” (Con lo loca que ha sido esta gira, no me esperada que rescatasen el santo grial que supone Let Down. Demencial); “MIRACLES CAN HAPPEN” (Los milagros ocurren); “OMG I CAN'T FUCKING BELIEVE IT” (Oh, Dios Mío, no me lo puedo creer); “still can't believe it” (Aún no puedo creerlo).

Puedes ver el vídeo de Radiohead tocando en directo ‘Let Down’ aquí: