Ralphie Choo anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid: fecha, precios y venta de entradas

Ralphie Choo no para de crecer como artista, y tal es el momento musical que el artista emergente está viviendo que ha anunciado los dos conciertos más importantes de su trayectoria.

El intérprete de VOYCONTODO da el salto a pabellones en sus próximos shows en directo. Así, ha anunciado dos espectáculos en 2026: en el Movistar Arena de Madrid el 20 de febrero y en el Sant Jordi Club en Barcelona el 27 de marzo.

El cantante cambia los festivales por el famoso pabellón madrileño, sorprendiendo a sus fans a lo grande. El recinto tiene una capacidad de alrededor de 15.000 espectadores, los cuales podrán disfrutar de Ralphie Choo en un espectáculo sin precedentes en la carrera del artista.

Venta de entradas y precios para ver a Ralphie Choo

Las entradas para ver a Ralphie Choo tanto en Madrid como en Barcelona ya están disponibles para su compra, y puedes hacerte con ellas desde Movistarena.es y Baila.fm.

Las entradas tanto de pista como de grada oscilan los 35 euros más 3,50 euros de gastos de gestión.

Nuevo proyecto musical de Ralphie Choo

El cantante se encuentra en muy buen momento musical, y además de estos dos conciertos estas semanas está presentando su próximo proyecto. De hecho, el intérprete de Omega acaba de lanzar PIRRI, el primer adelanto de su nuevo disco.