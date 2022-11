Raphael, en 'El Hormiguero': "Pablo López va lento para mí, no te voy a engañar"

Victoria es el nuevo disco de Raphael, el número 84 de su carrera. Un trabajo que ha hecho mano a mano con Pablo López, al que ha llenado de elogios este jueves durante su visita a El Hormiguero.

"Lo ha compuesto Pablo López enterito", ha dicho sobre su compañero en La Voz —Pablo López ha fichado al de Linares como asesor de su equipo—, a quien le ha dedicado el programa. "Pablo, pa ti", ha dicho justo antes de despedirse.

"Quiero que me hagas un disco entero"

Raphael trabaja con Pablo López desde hace años, aunque con Victoria confiesa que lo puso en un aprieto. "Hablé con él y se esperaba que le dijera '¿por qué no me haces una canción y vamos viendo?', pero me planté en su casa y le dije textualmente 'Quiero que me hagas un disco entero".

¿Entero? ¿Sin la colaboración de nadie? "Toda la responsabilidad para ti. Además quiero ponértelo más fácil y quiero que se llame Victoria", contó que le dijo. "Y con esos datos ha hecho el disco él solo".

Victoria no es un nombre de mujer ni una batalla, Victoria es una realidad. "Victoria son las batallas que he tenido y tengo durante mi vida, a todo lo que me he enfrentado", ha contado el de Linares en su entrevista con Pablo Motos.

"Cada cosas es un logro. Sacar un hijo adelante es una victoria. El transplante de hígado es un victorión... Cuando le expliqué eso a Pablo López, entendió cómo enfrentar el disco", añadió.

Demasiado lento para Raphael

Raphael y Pablo López forman un dúo perfecto. Uno canta y el otro toca el piano. Solo hay un problema.

"Pablo va lento para mí. No te voy a engañar", le confesó Raphael a Pablo Motos. "Luego te lo paga bien. No digo en dinero, pero hace algo que te gusta tanto que vale bien los malos ratos que te hace pasar".

Esos malos ratos los pasa sobre todo el productor, Raphael lo lleva mejor pero le ha puesto una condición de cara a un futuro.

"Ya le he dicho que en el próximo disco tengo que hacer mínimo dos canciones diarias. No puedo quedarme en una porque me voy cojeando", dice entre risas.

Y la realidad es que dos canciones siguen siendo pocas para Raphael. El cantante ha llegado a hacer un disco en un solo día. Fue el disco Raphael Canta La Navidad, que incluye su célebre canción El Tamborilero.