RAYE revela el tracklist de 'This Music May Contain Hope' y publica el primer adelanto de 'Click Clack Symphony'

Mientras sigue arrasando con su gira This Tour May Contain New Music, con la cual hizo una parada por España, RAYE ha revelado por fin los títulos de las canciones de su próximo álbum, This Music May Contain Hope.

"A la mala persona que filtró mi lista de canciones, realmente apestas (pulgares grandes abajo)", indicaba en un papel junto al que posaba.

Y es que la cantante de WHERE IS MY HUSBAND! sufrió recientemente una filtración de todo su tracklist, una exposición que ha aprovechado para lanzar un adelanto de uno de sus temas: Click Clack Symphony, su colaboración con el prestigioso compositor de bandas sonoras, Hans Zimmer.

Primer adelanto de 'Click Clack Symphony'

Al inicio de este fragmento, podemos escuchar a RAYE leyendo un texto sobre superación personal: "Esta etapa de su vida ha sido fría, solitaria y dura / A pesar de que regresó sigilosamente a su oscuridad / Había esperado que para este momento ya se hubiese recuperado / Ella aprendió una bella lección / Y besó a sus chicas para despedirse / Y agradecerles por sacarla de casa / Que quizás todo iba a estar bien"

De fondo, podemos escuchar una melodía instrumental pausada que va preparando la llegada del estribillo, el cual parece que va a romper con un ritmo mucho más fuerte.

Sin lugar a dudas, este tema tiene todas las papeletas para convertirse en un auténtico himno de crecimiento y esperanza.

Tracklist completo de 'This Music May Contain Hope'

Según se ha revelado, el disco estará dividido en cuatro partes, las cuales estarán relacionadas con las cuatro estaciones del año, por lo que es muy probable que tengan un estilo muy diferente entre las integrantes de cada etapa.

- Otoño :

Intro: Girl Under The Grey Cloud.

I Will Overcome.

Beware .. The South London Lover Boy.

The WhatsApp Shakespeare.

- Invierno :

Winter Woman.

Click Clack Symphony. Ft. Hans Zimmer.

I Know You're Hurting.

Life Boat.

- Primavera:

I Hate The Way I Look Today.

Goodbye Henry. Ft. Al Green.

Nightingale Lane.

Skin & Bones.