Raye sale al paso de los rumores sobre su relación con Michael B. Jordan | Getty

La cantante Raye fue una de las artistas más aclamadas durante la pasada ceremonia de los MTV VMAs, gracias a sus actuaciones de su hit WHERE IS MY HUSBAND! y durante el homenaje a George Michael.

La británica se ha convertido en una de las voces más seguidas del panorama en la actualidad, con millones de reproducciones y canciones en los primeros puestos de las listas de éxitos, y cada nuevo movimiento desata la atención.

Sin embargo, durante los últimos días no solo su música ha sido motivo de interés, sino quien podría ser el candidato a convertirse en su marido, tirando del título de su laureada canción.

El motivo de tales especulaciones ha sido la publicación de unas imágenes en compañía del actor Michael B. Jordan en el parque de atracciones Six Flags Magic Mountain, donde ambos disfrutaron de una divertida jornada.

Unas fotografías que rápidamente han generado rumores entre sus fans acerca de una posible relación sentimental entre los artistas, aunque ha sido la propia Raye la encargada de salir al paso de los comentarios.

Lo ha hecho en la alfombra roja de los mencionados premios, cuando una periodista le preguntó directamente acerca de estas imágenes. "Solo somos amigos que nos gustan las montañas rusas", ha indicado la cantante, añadiendo que no podía hablar más sobre su vínculo con el actor porque "podría meterse en problemas".

Unas declaraciones que han situado los rumores en un plano totalmente distinto, ya que algunos seguidores de la británica apuntan hacia un proyecto artístico conjunto entre ambos.