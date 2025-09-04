El recordado accidente que sufrió Madonna con una capa de Giorgio Armani

Giorgio Armani ha fallecido este 4 de septiembre a los 91 años. El diseñador italiano es considerado una de las figuras más importantes de la moda, y ha dejado un gran legado con sus diseños inolvidables y una firma de lujo que continúa en lo más alto.

Y en mitad de una carrera de éxito se cuela un 'altercado' con una de las piezas del empresario, que llevó nada menos que Madonna, la reina del pop. Fue en 2015 cuando un accidente puso al diseñador y a la cantante en un primer plano.

Todo ocurrió durante la gala de los Brit Awards, en la que Madonna era una de las protagonistas indiscutibles. Y es que la artista era una de las cantantes que actuaron en la cita musical, y para una cita tan importante la intérprete de Like a Virgin fue vestida por Giorgio Armani.

La estrella del pop apareció sobre el escenario con un conjunto negro inolvidable, formado por unos pantalones y tirantes a juego diseñados en cuero, completados con una magnífica capa con forro rojo inspirada en la del estilo de los toreros. Sin embargo, en lugar del broche original de la pieza, Madonna se cerró el capote con un lazo, lo que parece que provocó el accidente.

Fue al comienzo de la actuación cuando la cantante sufrió una caída en el escenario mientras interpretaba su canción Living for Love. El traspiés se dio cuando la artista intentaba quitarse la kilométrica capa como parte de la coreografía.

Todo apunta a que el problema surgió porque la capa estaba atada con un lazo demasiado ajustado, por lo que cuando la intérprete de Hung Up fue a desatarlo, tardó tanto que se desencadenaron los problemas: los bailarines intentaron retirar la pieza tirándola hacia atrás, la artista no había conseguido quitársela y perdió la estabilidad sobre el escenario. Madonna cayó así de espaldas, con la mala suerte de que descendió por unas escaleras.

A pesar del golpe, la intérprete de La isla bonitase reincorporó rápidamente y terminó la actuación sin interrumpir la canción. Más tarde se supo que había sufrido un latigazo cervical leve, aunque no tuvo consecuencias graves.

Las distintas versiones de Madonna y Armani

Como no podía ser de otra manera, la caída no tardó en hacerse viral y en dar la vuelta al mundo. Y Madonna, siguiendo su estilo habitual, quiso dejar claro que no había sido su culpa.

Madonna al caerse en los Brit Awards 2015 | GETTY

Para ello explicó en redes sociales que la capa estaba atada demasiado fuerte y bromeó con que había sido un fallo del diseñador: "Armani me fastidió", expresó la artista. Asimismo, la reina del pop dejó tranquilos a sus fans compartiendo que se encontraba bien.

Sin embargo estas palabras no llegaron a gustarle del todo a Giorgio Armani, quien dio su propia versión de los hechos. El diseñador respondió días después, explicando que el diseño original incluía un broche para facilitar su retirada, pero que fue Madonna quien pidió cambiarlo por un lazo.

El italiano añadió que Madonna "es muy difícil" a la hora de trabajar, pero el asunto no llegó a mayores.

Sea como sea, aquel diseño de Giorgio Armani ha pasado a la historia de la cultura pop y de la moda. Eso sí, más adelante Madonna confesó que no volvería a usar capas sobre el escenario. ¡Qué menos!