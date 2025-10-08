Rels B anuncia el fin de su gira 'A new star' en el estadio Metropolitano de Madrid

Rels B cerrará su gira mundial en una última cita en verano de 2026: el artista anuncia un gran concierto en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Si eres fan de Rels B tienes una última gran oportunidad de ver al artista a lo grande.

El cantante se ha proclamado este 2025 como una estrella mundial con su A new star world tour, una gira con la que se ha recorrido España y Latinoamérica, colgando en numerosos espectáculos el cartel de sold out.

Y si bien parecía que había llegado a su fin esta gira tan especial, el intérprete de Un desperdicio quiere un final a lo grande de este tour: el artista ha anunciado un concierto en el estado Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 4 de julio de 2026.

De momento Rels B no ha anunciado la venta de entradas por su concierto más importante hasta la fecha, pero pronto los fans del artista podrán adquirir los tickets para cerrar el ciclo de A new star world tour.