Conciertos Fiestas del Barrio del Pilar 2025 en Madrid: programación, artistas y horarios

Las tradicionales fiestas del barrio del Pilar tienen lugar desde el miércoles 8 al domingo 12 de octubre. Durante estos días, el programa incluye numerosos conciertos con Nacha Pop, Efecto Pasillo, Shaila Dúrcal, Paula Koops y Álvaro Mayo como grandes nombres.

Todas las actividades principales de la festividad tendrán lugar en el Parque de la Vaguada, donde el miércoles empieza una prefiesta con el certamen entre grupos del barrio. La gran inauguración comienza el jueves con el concierto de la banda liderada por Nacho García Vega, que dará inicio justo después del pregón. Por su parte, la despedida llegará el domingo con fuegos artificiales en el Parque de La Alcazaba.

A continuación, desglosamos el listado completo de conciertos en el Parque de la Vaguada durante las fiestas del barrio del Pilar, organizados por días y horarios:

Miércoles, 8 de octubre - Prefiestas

Certamen de Grupos del Barrio con la actuación de The Talisker Band, Rock'N'Heels, Gatos y Cacos y Dseed - 19:30

Jueves, 9 de octubre

Pasacalles Circense. Grupo Alquimia Circus - 19:00

Sesión musical de DJ Pulpo - 20:00

- 20:00 Pregón - 21:00

Concierto de Nacha Pop - 22:00

Viernes, 10 de octubre - Noche Joven

Concierto de Álvaro Mayo - 21:30

- 21:30 Concierto de Paula Koops - 23:00

- 23:00 Concierto de JM - 00:30

- 00:30 Sesión musical de Twins Melody - 01:30

Sábado, 11 de octubre - Día de la Infancia

Pasacalles Circense. Grupo Alquimia Circus - 11:00

Concierto de Los G Band (Tributo a Hombres G) - 21:30

- 21:30 Concierto Efecto Pasillo - 23:30

- 23:30 Sesión musical de Ardiya - 01:30

Domingo, 12 de octubre - Día de los Mayores