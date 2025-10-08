Taylor Swift responde a las críticas sobre su nuevo álbum: "No soy la policía del arte"

The life of a showgirl ha dado mucho de qué hablar, y no todo positivo. El decimosegundo álbum de Taylor Swift no ha sido para muchos lo que esperaban, y las redes sociales se han inundado de comentarios negativos sobre el disco.

Pese a ser un éxito en ventas, tanto fans como otros oyentes han mostrado su decepción con la nueva música de la diva del pop. Sin embargo, la artista se siente muy orgullosa del proyecto, y así lo dejó claro en el programa The tonight show: "Esta ha sido la época más adecuada en términos de dónde estaba mi vida cuando lo escribí y dónde estoy ahora cuando [el disco] salió al mundo".

Ahora, continuando con la promoción de su nuevo álbum, Taylor Swift ha visitado el programa de Zane Lowe, y ha sido contundente con las críticas: "Doy la bienvenida al caos. La regla del mundo del espectáculo es que si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y dices mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando".

"Respeto mucho las opiniones subjetivas de la gente sobre el arte"

Además, ha dejado claro que ella no es la responsable de cómo reciben los oyentes su música: "Respeto mucho las opiniones subjetivas de la gente sobre el arte; no soy la policía del arte. Cada uno puede sentir exactamente como quiera, y nuestro objetivo como artistas es ser un espejo".

De nuevo, Swift ha defendido que la música te llega de una forma u otra dependiendo de tu momento vital: "A menudo, un álbum es una forma muy, muy salvaje de mirarte a ti mismo: lo que estás pasando en tu vida afectará si te identificas con la música que estoy publicando en un momento dado".

Ella misma lo ha comprobando leyendo a sus seguidores: "Lo que a menudo me encanta ver decir a mis fans es: 'Antes no me gustaba identificarme con Reputation, y ahora que he pasado por otras cosas en mi vida, ese es mi álbum favorito'. O: 'Antes era una chica intrépida, ahora estoy obsesionada con Evermore'. Tengo mucho en cuenta el legado cuando hago mi música: sé lo que hice, sé que lo adoro".